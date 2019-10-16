В Петербурге воспитательниц заподозрили в избиении детей

В Петербурге в детском саду №115, расположенном в Центральном районе города, разгорелся скандал. Родители обвинили двух воспитательниц в избиении детей.

Как сообщили "РГ" в администрации Центрального района, накануне один из родителей обнаружил, что ребенок в детском саду получил синяк. Сам малыш рассказал, что его ударила воспитательница. Возмущенный отец написал жалобу на портал для обращений граждан "Наш Петербург".

Мнения родителей разделились. Часть поддержали отца ребенка, заявив, что их дети также сталкивались с грубостью в детском саду, что малышей толкали и били, причем не одна, а сразу две воспитательницы.

Другие родители заявили, что никто их детей не бьет.

Администрация детского сада начала проверку. Ситуация накаляется. Известно, 16 октября в 18.00 в детском саду пройдет родительское собрание, где стороны смогут лично поговорить и все выяснить.

Если информация об избиениях, озвученная отцом ребенка, подтвердится, то тогда воспитательницы могут лишиться работы.

- Но пока подтверждений, что с детьми действительно обращались грубо, нет. Воспитательницы продолжают работать, - сообщили "РГ" в администрации Центрального района.