Начала действовать программа по восстановлению исторических зданий в центральных районах города. Смольный заключил договор с проектной организацией, которой предстоит выполнить "анализ потенциала социально-экономического развития жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга" и сформировать "инструментарий в целях его реализации" за 34,9 миллиона рублей. Речь идет о том, чтобы составить список многоквартирных жилых домов в исторической части города, который должен содержать паспортные данные каждого здания, сведения о его техническом состоянии и о том, относится ли он к объектам культурного наследия. Кроме того, подрядчику предстоит в качестве примера представить предпроектную документацию по одному дому из каждого района. Эта работа должна быть закончена до 5 декабря 2019 года.

"Паспортизация" домов станет первым шагом к исполнению закона "О реставрации, капремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда исторического центра", который пока сохраняет статус законопроекта. Он был внесен в Заксобрание еще в 2018 году и прошел первое чтение, в октябре ему предстоит второе и третье. Эксперты отмечают, что это крайне важный шаг. Если продолжать тянуть с реставрацией дальше, то исторический центр может быть попросту потерян, уверена исполнительный директор регионального центра общественного контроля Санкт-Петербурга Алла Бредец.

Уже сейчас стало ясно, что реставрация исторического центра - дело более сложное, чем предполагалось изначально. Во-первых, большой проблемой стал непрофессионализм строителей. Напомним, за ближайшие 10 лет предполагается отреставрировать 225 домов-памятников. Эти работы будут проводиться при участии специалистов комитета по градостроительству и архитектуре. Их выполнение станет возможным исключительно по лицензии, чтобы не допускать "ляпов" наподобие непрофессионально восстановленной нимфы со скрипкой, которая украшает фасад доходного дома Бадаева на углу улиц Восстания и Жуковского. Нимфу после реставрации петербуржцы окрестили "степной бабой" - так сильно горе-строители изуродовали ее лицо, которое стало похоже на лик языческого каменного идола.

- Практически на каждом объекте культурного наследия со сложной архитектурной отделкой возникают трудности, решить которые могут только специалисты-реставраторы узкого профиля, - отметила председатель совета Союза реставраторов Нина Шангина. - Особенностей в каждом направлении реставрационных работ очень много - и при работе с металлом, и со штукатуркой, и на камне. Сейчас таких специалистов в Петербурге готовят, но они мало востребованы.

С каждым годом сумма, необходимая для реставрации исторического центра Санкт-Петербурга, будет увеличиваться

Кроме того, не все городские чиновники заинтересованы в подобных работах, предполагает Алла Бредец. Любой глава района лучше поставит в план капремонта несколько домов "фоновой" застройки, чем один исторический дом. Его реставрация стоит очень дорого и связана с большими хлопотами, поскольку на подобные работы необходимо получать разрешительные документы. Для любых работ на объекте культурного наследия предстоит получить отдельное разрешение комитета. Это очень долго и не бесплатно: стоимость такого разрешения составляет от 300 тысяч рублей. Ясно, что денег, собираемых с жильцов на текущий ремонт домов, на это не хватит: в среднем общая сумма сбора на весь текущий ремонт в таком доме за год составляет всего около 400 тысяч рублей. В КГИОП эту проблему понимают - предполагается упростить процедуру согласования подобных ремонтных работ на исторических зданиях.

Есть вопросы и по приоритетности работ. Как бы ни был ценен фасад, нельзя забывать о состоянии кровли. Если она протекает, то говорить о ремонте фасада нет смысла. Он будет попросту уничтожен, миллионы рублей окажутся выброшенными впустую. Только после того, как приведена в порядок кровля, можно начинать фасадные работы, лишь в этом случае отреставрированный фасад можно будет уберечь от осадков. Власти обещают, что эти работы будут синхронизироваться. Кроме того, в Смольном заявляют, что управляющие компании должны будут провести мониторинг парадных. Если станет ясно, что парадные тоже нуждаются в восстановлении, то их ремонт будет совмещаться с ремонтом кровель и фасадов.

Кстати

Возможно, придется корректировать и финансовую часть программы. Напомним: как сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), в год планируется ремонтировать по 30 фасадов, тратя на эти цели 1,7-1,9 миллиарда рублей. Но этих денег может и не хватить, считает Алла Бредец.

- Это даже не мое предположение, а мнение большого числа экспертов, - подчеркнула она. - Важно помнить: с каждым годом сумма, необходимая для реставрации исторического центра Санкт-Петербурга, будет увеличиваться. Объектами культурного наследия в городе признан 1851 дом. Легко представить, как долго будет тянуться их реставрация, если каждые 10 лет ремонтировать по 225 зданий. Но, безусловно, с чего-то начинать нужно. И именно сейчас, а не потом.