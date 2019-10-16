В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке

В Северной столице раскрыто убийство мужчины, останки которого весной нашли на Канонерском острове. Тело погибшего было расчленено.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, по подозрению в убийстве задержана 40-летняя соседка мужчины по коммунальной квартире.

По предварительным данным, соседи между собой не уживались, постоянно ругались. 29 марта произошла крупная ссора. Во время конфликта женщина схватила молоток и ударила соседа по голове.

Мужчина упал и соседка добила его ногами. Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров. Части тела соседа женщина вывозила прямо на маршрутке. Останки обнаружили местные жители, которые и вызвали полицию.

В ближайшее суд изберет женщине меру пресечения.