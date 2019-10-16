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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гнездовья узаконят

Жителей Петербурга привлекают к инвентаризации гаражей и голубятен
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Инвентаризацию гаражей и голубятен проводят власти Санкт-Петербурга. Ожидается, что до конца октября будут сосчитаны все эти объекты, и те, которые признают незаконными, будут снесены.
Заводчики голубей должны иметь документ, подтверждающий их право на земельный участок, на котором располагается голубятня. Фото: РИА Новости Заводчики голубей должны иметь документ, подтверждающий их право на земельный участок, на котором располагается голубятня. Фото: РИА Новости
Заводчики голубей должны иметь документ, подтверждающий их право на земельный участок, на котором располагается голубятня. Фото: РИА Новости

На сайте Региональной информационной системы "Геоинформационная система Санкт-Петербург" (РГИС) в слое "Гаражи инвентаризация" можно сейчас ознакомиться с актуальной информацией о гаражах и голубятнях (объектах), имеющихся в городе - именно о тех, кто уже прошел инвентаризацию. Инвентаризация эта проводится исполнительными органами государственной власти города до 31 октября 2019 года.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Как следует из информации РГИС, на 4 октября в городе было зафиксировано 7530 таких объектов, из них 7505 - гаражи, 25 - голубятни. И как сообщает комитет имущественных отношений города (КИО), 2625 объектов не имеют информации о наличии у их владельцев правоустанавливающих документов. Что следует предпринять таким владельцам? Специалисты КИО поясняют:

- В случае отсутствия в слое РГИС сведений об объекте или если объект расположен на земельном участке без правоустанавливающих документов, правообладателю такого гаража или голубятни необходимо обратиться в отдел строительства и землепользования администрации района по месту нахождения объекта. Владелец должен иметь при себе документы, подтверждающие его право на земельный участок, на котором располагается спорный гараж или голубятня.

В случае отсутствия у пользователя правовых оснований для оформления земельного участка он будет обязан освободить его от своего имущества.

Власти предупреждают, что по итогам проведения инвентаризации будут приниматься решения о демонтаже гаражей и голубятен, размещенных на территории города незаконно.

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