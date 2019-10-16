Астраханский драмтеатр покажет спектакль на Монмартре

Спектакль "Морфий" для Парижа выбрал сам директор театра "Атлант", француз с русскими корнями Алан Баршак во время гастролей в Астрахань в прошлом году.
- Пьеса объединяет несколько произведений Булгакова: сборник рассказов "Записки юного врача" и "Морфий". Это самая популярная в городе постановка, она очень камерная, рассчитана максимум на 60 зрителей. Актеры играют на расстоянии вытянутой руки, поэтому зритель ощущает себя частью действия, происходящего в сельской больнице, улавливая даже запахи мыла, медицинского спирта и погасшей свечи, полностью погружаясь в мистическую атмосферу булгаковского мира, - рассказала ведущая актриса астраханского драмтеатра Виолетта Власенко.
Спектакль в Париже покажут на русском языке с французскими субтитрами. Перевод будет спроецирован на декорациях - цифровых копиях картин Марка Шагала. По мнению режиссера Алексея Матвеева, работы русско-французского авангардиста максимально ярко отражают внутреннее состояние главного героя.
Это не первые гастроли Астраханского драмтеатра в Париж. В 2012 году астраханские актеры представили здесь спектакль по произведениям Чехова.