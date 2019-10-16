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16.10.2019 20:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Морфий" в Париже

Астраханский драмтеатр покажет спектакль на Монмартре
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
4-6 ноября Астраханский драмтеатр покажет на сцене театра "Атлант" на Монмартре спектакль "Морфий" по произведениям Михаила Булгакова. Билеты на постановку парижские зрители раскупили еще месяц назад.

Спектакль "Морфий" для Парижа выбрал сам директор театра "Атлант", француз с русскими корнями Алан Баршак во время гастролей в Астрахань в прошлом году.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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- Пьеса объединяет несколько произведений Булгакова: сборник рассказов "Записки юного врача" и "Морфий". Это самая популярная в городе постановка, она очень камерная, рассчитана максимум на 60 зрителей. Актеры играют на расстоянии вытянутой руки, поэтому зритель ощущает себя частью действия, происходящего в сельской больнице, улавливая даже запахи мыла, медицинского спирта и погасшей свечи, полностью погружаясь в мистическую атмосферу булгаковского мира, - рассказала ведущая актриса астраханского драмтеатра Виолетта Власенко.

Спектакль в Париже покажут на русском языке с французскими субтитрами. Перевод будет спроецирован на декорациях - цифровых копиях картин Марка Шагала. По мнению режиссера Алексея Матвеева, работы русско-французского авангардиста максимально ярко отражают внутреннее состояние главного героя.

Это не первые гастроли Астраханского драмтеатра в Париж. В 2012 году астраханские актеры представили здесь спектакль по произведениям Чехова.

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