Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей

Глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин задержан по подозрению в крупной взятке и доставлен в Следственный комитет в Ростове-на-Дону.

Чиновника подозревают в получении взятки 2,6 миллиона рублей, сообщает РИА Новости. Ситуацию в правоохранительных органах официально пока не комментируют.

При этом стоит отметить,что в начале этого года был задержан первый заместитель главы администрации Новочеркасска. 22 января он в собственном кабинете получил взятку, чтобы "успешно принять" ремонт участков трамвайного пути города по муниципальному контракту.