Около года потребовалось администрации Таганрога, чтобы внедрить комплекс смарт-решений, позволяющих городу называться первым "умным" на юге России. В распоряжении таганрожцев появились такие системы, как "Умное освещение", "Безопасный город", "Умное видеонаблюдение", "Умный домофон", электронные сервисы для медицины и "Цифровой дневник".

Как сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, в городе заменено почти 11 тысяч уличных светильников на энергосберегающие, объединенные интеллектуальной системой управления.

В каждом районе Таганрога установлен электрошкаф, где и сосредоточено все "умное" оборудование для управления уличным освещением. Если что-то выходит из строя, система обнаруживает неполадку и сама оповещает оператора о ЧП, теперь специалисту не требуется осуществлять визуальный контроль. Причем компьютер выдает информацию и о причине неисправности, что значительно облегчает работу ремонтной бригады. Инновационная система позволяет регулировать режим освещения в зависимости от времени суток и погоды. Таким образом "Умное освещение" помогает городу экономить до 60 процентов электроэнергии.

"Безопасный город" представляет собой единую региональную платформу для обеспечения общественной безопасности и контроля состояния окружающей среды. Сюда входят Служба 112 и система видеонаблюдения, которая хранит данные 70 видеопотоков, распознает лица, анализирует обстановку и выявляет подозрительные скопления людей. Всего система объединила около 40 различных приложений.

Служба 112 в Таганроге связана с кнопками SOS, установленными в общественных местах города. С начала эксплуатации она приняла более 650 тысяч вызовов. А "Умные домофоны" синхронизированы с одноименным мобильным приложением, оснащены кнопкой SOS и высокоточными камерами с ночной подсветкой.

Камеры подключены к городской системе видеонаблюдения и через специальные каналы связи передают записи в МВД, где полученные данные планируется хранить на защищенном сервере. Домофоны позволяют не только открыть замок, но и следить за тем, что происходит около подъезда, а еще могут впустить в дом человека дистанционно через мобильное приложение.

В единую электронную систему включены медицинские учреждения и школы. По словам главного врача поликлиники N 2 Елены Кусиновой, теперь есть возможность вести цифровую историю болезни, в которую заносят все посещения пациента и рекомендации врача. Пациенты могут на прием записаться через интернет, кол-центр или же в инфомате, установленном в фойе поликлиники. На данный момент в ней зарегистрировано более 23 тысяч таганрожцев.

Все школы Таганрога включены в единую региональную информационную систему учета школьников, которая также позволяет мониторить их достижения. Кстати, школы Таганрога ждут следующий этап цифровизации, способствующий повышению безопасности - внедрение электронных турникетов и электронных карт.

- Наша практика доказала, что цифровые решения обеспечивают взаимодействие граждан и администрации. За умными городами - будущее, - считает глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.