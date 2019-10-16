Говорят, родителей не выбирают. А вот бабушку, оказывается, выбрать можно. И самый идеальный вариант, когда в семье бабушка чувствует себя родной. Юлия Григорьевна родилась 82 года назад в селе Александровка. Детство прошло в военные годы, и как только подросла, она пошла работать. В селе всегда найдется что делать. Всю жизнь проработала дояркой в колхозе "Заря". А к старости осталась одна-одинешенька. Из родственников - только сестра, и та живет далеко, приезжает все реже и реже. Три года назад пришла настоящая беда: бабушка потеряла зрение.

В маленьком селе шила в мешке не утаишь, все знали об этом, но одна только Алена Серединина решила взять беспомощную старушку к себе. Самой Алене было в ту пору 22 года, и жила она вдвоем с маленьким сыном.

- Я сама выросла без мамы, меня воспитывали бабуля и дедушка, - рассказывает Алена. Ей удивительно идет это имя - только сказочного братца Иванушки не хватает. - Мама и братья живут в Свердловской области. А я здесь с бабушкой и дедом жила, так и осталась. С мужем я развелась, когда ребенку было две недели от роду, так как у него была работа в Таганроге и жить он хотел там, а я - нет. Я выросла в этом хуторе и привыкла жить здесь. Так и забыл о нас вот уже пять лет как... Юлия Григорьевна, жила недалеко от нас, наша бабушка с ней дружила. Я знала, что у нее никого нет: ни детей, ни внуков, поэтому заходила к ней, приносила продукты. А потом уговорила к нам перейти жить. Уже лет восемь мы вместе. У ее соседки двоюродный брат жил один - жена и дочь его умерли. Юлия Григорьевна была другом его детства. Вот приходит наша бабуля и говорит: "Аленка, давай к себе деда возьмем!" Вот так и сделали. В доме четыре комнаты, так что места хватило всем.

Потом дедушка Леня заболел, мы ухаживали за ним, а еще заботились о моем пятимесячном сыне. Вставала ночью к обоим, так как дедушка был при смерти. Страшно, конечно, когда ты не можешь человеку ничем помочь... До сих пор помню, как он пожал мне руку перед смертью. Бабушка сказала, что это он так поблагодарил меня. А после этого бабуля резко потеряла зрение - врачи сказали, что операция не поможет. Сначала она плакала: "Света не вижу, но хоть не одна - ты у меня есть". А сейчас вроде привыкла к этому своему состоянию. Поет нам песни и частушки. Вот так и живем. Многие удивляются, как я в своем возрасте и работаю с бабушками, и живу теперь с бабушкой.

Взять к себе домой старого немощного человека - это очень серьезный шаг. Приемные дети - понятно, они приносят в дом радость и жизнь, с ними связаны надежды на будущее. Брать к себе стариков - дело неблагодарное. Печальное, можно сказать, дело. Потому что впереди не виден свет. У всех есть по соседству одинокий человек, но далеко не каждый готов взять его к себе домой и ухаживать.

Но Алена видит в стариках свет.

- Знаете, я социальный работник, мне их всех жалко. Они как дети: также нужно к каждому найти подход и поговорить обо всем.

Каждый день Алена объезжает в хуторе своих подопечных - у нее их шесть. Своя бабуля - седьмая. Каждого старика обихаживает: стирает, убирает, приготовит поесть.

- Получается, вы и на работе с бабушками, и дома... Вы бабушку взяли потому, что жалко или потому что она заменила вам вашу бабушку?

- И жаль, и заменила мою. Бабуля Юля очень добрая, веселая, еще и помощница. Даже сейчас, оставшись без зрения, может и посуду вымыть, и картошки начистить. С сыном моим возится, а он - с ней: водит ее за руку, помогает купать. Говорит: "Давай, баба, я тебе спинку потру!"

- Нескромный вопрос. А что вы за это получаете?

- Бабушка на продукты дает и на коммунальные расходы. Еще мне доплачивает государство. Но это для меня не главное. Главное, чтобы здоровье было и лад в семье.

Справка "РГ"

Организация приемной семьи не допускается: между близкими родственниками - родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами; между усыновителями и усыновленными; если организация приемной семьи приведет к тому, что общая площадь жилого помещения, являющегося совместным местом жительства, в расчете на каждого проживающего человека окажется меньше установленной нормы.

Комментарий

Татьяна Перцева, специалист управления информационной политики РО:

- Приемная семья - это совместное проживание и ведение хозяйства человека, нуждающегося в социальных услугах, и человека, оказывающего социальные услуги, но не являющегося его близким родственником. Для одинокого пожилого человека такая семья - это возможность продления жизни в домашней обстановке, систематическое получение различных видов помощи, решение жилищных проблем. В приемной семье пожилой человек может быть обеспечен всем необходимым: питанием, уходом, лекарственными средствами, предметами повседневного спроса. Более того, приемная семья организует для пожилого человека общий быт, досуг, создавая благоприятный психологический климат. И самое главное - пожилой человек имеет возможность общения, что очень важно для него.

Организовать приемную семью с пожилыми и инвалидами может совершеннолетний дееспособный гражданин, зарегистрированный в Ростовской области и оформивший патронаж над пожилым или инвалидом. Принять в семью можно до четырех человек, нуждающихся в заботе.

Для организации приемной семьи необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. Также заявление можно оформить в МФЦ или на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Приемная семья подбирается для каждого гражданина индивидуально, проводится собеседование, обследование условий проживания обеих сторон. Соцработники осуществляют контроль за деятельностью приемной семьи, посещая ее не реже одного раза в месяц.

Результаты посещения оформляются в виде акта обследования, на основании которого помощнику выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение. В Ростовской области размер вознаграждения равен 1117 рублей. Доплата за организацию приемной семьи в сельской местности составляет 243 рубля и по 486 рублей - за второго и последующего подопечного, принятого в семью.