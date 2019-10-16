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16.10.2019 12:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вошли в "Атлас мира"

Текст: Дмитрий Степура (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 233(7991)
Произведенные в одном из хозяйств Темрюкского района Кубани вина попали в престижный "Атлас мира. Вино", который на днях был презентован в Лондоне.

По словам специалистов, эта авторитетная энциклопедия содержит информацию обо всех винодельческих регионах мира, данные об истории отрасли, о виноградарстве, климате, укупорке и выдержке напитков, а также об этикетках и правилах дегустации. Суммарный тираж первых семи изданий винного атласа - 4,7 миллиона экземпляров, книга переводилась на 15 языков.

Фото: istock
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По случаю выхода атласа в британской столице был устроен прием для магистров вина с участием одного из авторов энциклопедии - Дженсис Робинсон, которая, кстати, курирует винные подвалы английской королевы.

- В зале на берегу Темзы, где во времена Средневековья торговцы разгружали бочки с вином, прошла дегустация вин, представленных в "Атласе", - рассказал историк и переводчик, сотрудник кубанской винодельческой фирмы Владимир Пукиш. - Британским знатокам представили образцы, которые в обычной жизни пока еще вряд ли они могут увидеть. Так, на прием попали "неизвестные гости из России" - два вида фанагорийских вин.

Напитки, рожденные на Тамани, пришлись по вкусу жителям Туманного Альбиона. К примеру, лауреат Букеровской премии писатель Джулиан стал "особо страстным почитателем" фанагорийского напитка. Восторженные отзывы продукт получил и от других гостей - и это при том, что на столах были напитки из Индии, Японии, Грузии и Италии.

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