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16.10.2019 11:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Каждый день расти

Лучший учитель России Лариса Арачашвили: "На уроке не должно быть скучно!"
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 233(7991)
Преподаватель русского языка и литературы из волгоградской школы №55 "Долина знаний" Лариса Арачашвили стала победительницей конкурса "Учитель года". Примечательно, что эта школа открылась только в прошлом году. А ее директор Петр Байкалов - тоже обладатель престижной профессиональной премии.
Фото: Роман Мерзляков/РГ В аэропорту Ларису Арачашвили встречали ее ученики и родные. Фото: Роман Мерзляков/РГ
В аэропорту Ларису Арачашвили встречали ее ученики и родные. Фото: Роман Мерзляков/РГ

В Волгограде лучшего учителя страны встречали родные, друзья, коллеги и ученики. В ожидании самолета из Москвы мы пообщались с мамой победительницы Юлией Арсентьевой.

Фото: Архив "РГ"
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- Лариса продолжила династию. Я сама юрист, но педагогом была моя мама, тоже Лариса. Она была из казачьих краев, но переехала в Грузию, где и окончила институт. В руставской школе N 3 она также преподавала русский и литературу, - рассказывает Юлия Юрьевна. - Моя дочь учителем, мне кажется, стала спонтанно. Она же сначала хотела стать редактором, а потом решила поработать вожатой и поняла, что ей нравится быть с детьми. Во время конкурса мы с Ларисой постоянно были на связи. Я ей помогала советами и молитвами. Она мне сразу прислала сообщение: "Я победила!"

Арачашвили ведет уроки у седьмого - десятого классов. Ее любят: в аэропорт приехала толпа ее учеников. Одна девочка нарисовала ее портрет. А парень держит плакат "Лариса, ты космос!".

- Она учит нас очень интересно и современно. Мне нравится, как она все понятно объясняет. Хочется идти на ее уроки, чтобы больше узнавать. Занятия всегда проходят необычно и весело, на ее уроках все совсем иначе, чем на других. Лариса Гивиевна всегда умеет заинтересовать, и она сама очень яркий человек, - сказала девятиклассница Александра Дудкина.

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Наверно, ей еще было что сказать. Но тут стеклянная дверь терминала открылась, заиграл оркестр. Вышла Лариса Арачашвили, ее тут же окружили ученики и друзья с цветами и воздушными шарами в руках.

- Я как будто пробежала марафон. Это была по сути педагогическая олимпиада или "Оскар", - говорит победительница. - Было сложно. Но когда у тебя такая поддержка... Очень многие писали и звонили. Это давало силы, когда хотелось крикнуть: "Все, устала, не могу!" Один друг мне сказал, что в резерве всегда есть еще 30 процентов энергии. Вот на этом запасе я и работала. Я изначально ехала не просто участвовать, а побеждать. Правда, рассчитывала стать лауреатом, но заняла первое место. Что дальше? Дальше - работать.

Ларисе всего 29 лет. И хотя в педагогике опыт бесценен, в ее случае молодость не недостаток. Арачашвили успела и "отбить пять" ученику, и пригрозить, чтобы все не забыли про домашнее задание. Главный приз - "Хрустальный пеликан" - отправится в школу: Лариса благодарна ей за возможность принять участие в конкурсе, хотя сама призналась, что еще в прошлом году подумывала вообще уйти из системы образования.

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- Я почувствовала, что стала уставать. Есть профессиональное выгорание. Наверно, этот конкурс был нужен для того, чтобы я не ушла. Он помог мне увидеть другой мир, помимо нашей очень важной, но в чем-то рутинной работы. Теперь я останусь в профессии, - сказала победительница. - А вообще в школе очень важно взаимное уважение учителя к ученику и ученика к учителю. Тогда никаких проблем не будет.

Сразу же после конкурса Ларису пытались переманить директора школ в других городах, в том числе и в столице. Но Арачашвили твердо заявила, что ей надо подготовить к экзамену учеников. Пока своих ребят не выпустит, никуда не перейдет.

Из конкурсного эссе Ларисы Арачашвили

"Я до сих пор задаю себе вопрос: "Кем ты будешь, когда вырастешь?" И нет, это не из-за дикого инфантилизма. Просто я еще расту. Каждый день расту.

"Кем ты будешь, когда вырастешь?" - спрашиваю мальчика за последней партой. У него теплые карие глаза, имя, как у принца, и яркая прическа. - "Художником". Парни за соседней партой издевательски смеются. Прошло три года. Его персональная выставка. Карие глаза, имя, как у принца, и ярко-зеленая шевелюра. Кем ты будешь, когда вырастешь? Я буду смелой.

"Кем ты будешь, когда вырастешь?" - спрашиваю тихую скромницу с волшебной улыбкой. - "Моделью". В классе смех. У девочки совсем не идеальная фигура. Но она плотно сжимает губы. Она станет. Точка. На прошлой неделе мне пришла открытка из Шанхая. Это фото с модного показа, на ней девушка нереальной красоты в струящемся платье. "Кем ты будешь, когда вырастешь?" - "Я буду упорной. Я буду мечтать и добиваться своего."

Ключевой вопрос

Как привить ребенку любовь к литературе? Ведь современные дети читают все меньше. Внимание, отвечает лучший учитель России:

- Все происходит благодаря личному примеру. Я росла в семье, в которой книга была в руках у мамы и бабушки постоянно. Весь дом был заполнен литературными изданиями. Когда родитель, у которого дома нет книг, говорит, что хочет привить ребенку любовь к чтению, этого не произойдет. Учитель может что-то сделать, но здесь важен пример семьи. Дорогие родители, начинайте читать сами, и дети подтянутся.

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