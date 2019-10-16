На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом

В кубанском городе Усть-Лабинске в результате отравления угарным газом в частном доме погибли три человека. По данному факту следователи проводят проверку.

По предварительным данным, утром 16 октября, в дом на улице Красной, где проживал 49-летний мужчина со своей гражданской женой 44-х лет, в гости зашла ее знакомая.

В это время во дворе рабочие устанавливали навес. Чуть позже один из них зашел в дом и обнаружил всх троих без признаков жизни.

"При осмотре тел погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия установлено, что домовладение отапливалось при помощи газовой печи", - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В качестве одной из возможных версий произошедшего следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации печи.