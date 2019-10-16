В Астрахани психиатра Александра Шишлова осудили за то, что его бывший пациент убил полуторагодовалую девочку. Приговор вступил в силу, доктора ждет два года колонии-поселения. Но сотни коллег врача считают, что психиатра сделали козлом отпущения.

Эта чудовищная история началась в 2017 году. Врач областной психиатрической больницы Александр Шишлов решил, что его пациент Михаил Елинский пошел на поправку. Он предложил изменить вид лечения - перевести мужчину из стационара под наблюдение участкового врача. В июле Елинский покинул больничные стены, а в сентябре в собственном доме напал на племянницу и разрезал на куски ее маленькую дочь. С окровавленным ножом в руках он вышел на улицу. Трудно представить, чем бы все закончилось, но соседи вызывали полицию. Стражи порядка едва справились с убийцей, пришлось стрелять. Елинский умер от ран в больнице.

Следователь по делу Алия Амирова даже сейчас рассказывает о случившемся с содроганием. Расследование велось больше года, допросили всех, кто мог иметь отношение к трагедии. Сначала Александра Шишлова пригласили как свидетеля по делу об убийстве девочки. Но постепенно для криминалистов стала явной связь между поступком Елинского и решением лечащего врача о выписке. Завели новое дело - о халатности, повлекшей смерть человека. В июне 2019 года Кировский районный суд признал Александра Шишлова виновным.

Врач подал апелляцию, но облсуд оставил приговор в силе. В это не смогли поверить ни сам доктор, ни его коллеги. По их словам, решение о выписке Елинского психиатр принимал не один: в больнице сформировали врачебную комиссию из трех человек, а затем ее рекомендации утверждал суд.

- Тот самый Кировский суд, который вынес приговор Шишлову! - подтвердил "РГ" замглавврача областной психиатрической больницы Михаил Сироштанов.

Так кто же все-таки виноват? Андрей Шишлов - врач опытный, проработал в больнице 13 лет, пришел сразу после медакадемии, серьезных претензий к его работе не было. Но и Елинский - пациент особой категории. Однажды он уже убил человека - зарезал женщину в магазине, за то, что отказалась подать безумцу стакан воды. После того случая его четыре года лечили в психбольнице интенсивного типа в Волгограде, но констатировали улучшение и перевели в астраханскую лечебницу. Здесь он провел около года.

Никакой положительной динамики у Елинского не было, считают следователи. Доказательством стали расхождения между записями в карточке пациента и актом, который подписывали члены комиссии.

- Шишлов просто убедил комиссию, что пациент выздоровел, - говорит следователь Алия Амирова. - И суд тоже принял решение на основании документов лечащего врача.

- Это нонсенс! - утверждает оргсекретарь межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал. - Во-первых, в комиссию входят лучшие специалисты, ввести их в заблуждение невозможно, а Шишлов даже не был ее председателем. Во-вторых, Елинского выписали не куда-то на улицу, а под наблюдение участкового врача и родственников. И уже дома он перестал принимать лекарства и пил чифир, о чем его родня никуда не сообщала. Я не считаю, что виной произошедшего халатность врача, это несчастный случай.

Психиатра поддерживают больше сотни медиков: они ходят в суды, проводят акции в его защиту, и не только в Астрахани. Пикеты с требованиями освободить Шишлова прошли в Саратове, Пензе. Одна из масштабных акций состоялась в Москве: с плакатами "Нет делам врачей" на улицу вышли 150 человек.

- Мы будем продолжать бороться, - говорит, сдерживая слезы, однокурсница Александра Шишлова по медакадемии Ольга Мамедова. - Сейчас готовим кассацию в Краснодар, если потребуется, пойдем в Верховный суд. Мы не остановимся. Саша - стойкий человек, мужественно все это переносит. Но необходимо остановить этот абсурд, его случай показывает, что мы, врачи, совершенно беззащитны.

Прецедент

В 2018 году широкий общественный резонанс получил судебный процесс с участием врача-гематолога московского клинико-диагностического центра Елены Мисюриной. Суд признал ее виновной в смерти пациента,которому Мисюрина накануне делала биопсию. Несмотря на то что пациент страдал целым набором тяжелых заболеваний,включая онкологию и диабет и скончался в другой клинике, где ему сделали операцию, Мисюрина получила два года колонии общего режима. По мнению следствия, врач-гематолог при проведении трепанобиопсии нарушила методику, тактику и технику процедуры, в результате чего произошло сквозное повреждение кровеносных сосудов пациента. Представителей медицинского сообщества возмутило решение суда, они организовали сбор подписей в поддержку гематолога, в соцсетях проходили акции с хештегом #ЯЕленаМисюрина. За осужденную поручился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который предложил посадить его под арест вместо Мисюриной. Спустя три месяца по апелляционной жалобе адвокатов и представлению прокуратуры Москвы приговор был отменен по причине нарушений, допущенных в ходе следствия.

Кстати

Во время подготовки материала был уволен Александр Хрящев, главврач той самой областной психиатрической больницы, где работал Шишлов. Как сообщается в пресс-релизе облминздрава, проведена проверка, которая "выявила многочисленные нарушения, связанные с особым режимом медучреждения". Хрящев был главврачом десять лет, он потомственный медик, доктор наук по судебной психиатрии. В больнице он работал уже четвертый десяток, пришел в нее сразу после медакадемии, как и Шишлов.