СК: Подозреваемого во взятке главу Новочеркасска сдала его подчиненная

По подозрению во взятке задержан глава Новочеркасска. Его сдала бывшая подчиненная. Высокопоставленного чиновника задерживало Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета РФ. Игорь Зюзин подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Корреспонденту "РГ" в СК разъяснили, что по их версии, Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 миллионов рублей.

Сама Альбина Порошина за совершение этого преступления уже осуждена "к длительному сроку лишения свободы". О причастности Зюзина стало известно из показаний женщины, изобличающих ее соучастника в преступлении.

В ближайшее время Зюзину будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

В СК говорят, что следствием проводятся все необходимые мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности.