Новости

В Кремле не подтвердили подготовку саммита Россия-Турция-Сирия 12:09
Начата проверка по факту смерти заключенного в Симферопольском СИЗО 12:07
В Болгарии задержаны первые футбольные фанаты, обвиняемые в расизме 12:07
В ГИБДД рассказали, каким автошколам можно доверять 12:00
В северокорейском Чондине стартовала международная торговая ярмарка 11:57
Marvel может снять "полностью женский" супергеройский фильм 11:56
В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке 11:50
На улицы Пятигорска вышел "Поэтический трамвай" 11:47
В Крыму открыт новый вид насекомых 11:45
Человеку впервые пересадили кожу генетически модифицированной свиньи 11:45
После Криса Хемсворта Тора у Marvel может сыграть Натали Портман 11:44
Лоукостер "Победа" увеличит цены на рейсы в Россию 11:39
В Москве упростили процедуру оформления российского гражданства для детей 11:37
СК: Подозреваемого во взятке главу Новочеркасска сдала его подчиненная 11:34
В Петербурге автомобиль после ДТП въехал в пешеходов 11:25
Специалисты рассказали о правильном питании на работе 11:18
ФСБ: Дроны террористов станут вызовом для спецслужб всего мира 11:16
"Красивые" автомобильные номера предложили продавать через госуслуги 11:14
На Полину Гагарину подали в суд за кавер на "Кукушку" Цоя 11:12
Дрон "Охотник" впервые применит оружие на испытаниях в 2020 году 11:12
В московском парке "Дружбы" разрешили гулять с собаками 11:11
В Калуге обсудили сотрудничество с Беларусью до 2023 года 11:11
На какую работу охотнее всего берут работников старше 45 лет 11:10
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов "Бук-М3" 11:07
50 редких клинков передал коллекционер Музею Победы 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
16.10.2019 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Подозреваемого во взятке главу Новочеркасска сдала его подчиненная

Текст: Наталья Козлова

По подозрению во взятке задержан глава Новочеркасска. Его сдала бывшая подчиненная. Высокопоставленного чиновника задерживало Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета РФ. Игорь Зюзин подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Осужденного за взятки экс-мэра Копейска не выпустили по УДО

Корреспонденту "РГ" в СК разъяснили, что по их версии, Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 миллионов рублей.

Костромского силовика-рабовладельца заподозрили в коррупции

Сама Альбина Порошина за совершение этого преступления уже осуждена "к длительному сроку лишения свободы". О причастности Зюзина стало известно из показаний женщины, изобличающих ее соучастника в преступлении.

В ближайшее время Зюзину будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

В СК говорят, что следствием проводятся все необходимые мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГИБДД рассказали, каким автошколам можно доверять
ФСБ: Дроны террористов станут вызовом для спецслужб всего мира
СК: Подозреваемого во взятке главу Новочеркасска сдала его подчиненная
Пушков ответил на требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР
ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ