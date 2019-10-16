Гордума Астрахани в четверг рассмотрит целый пакет предложений о снижении ставки налога на коммерческую недвижимость.

Как писала "РГ", из-за изменений в законе она выросла до гигантских размеров. Даже за небольшие помещения, которые обходились бизнесменам раньше по четыре-пять тысяч рублей в год, теперь требуется отдать не меньше 100 тысяч рублей.

Возмущенные бизнесмены, собрав больше тысячи подписей, инициировали пересмотр налоговых ставок в Думе. Отреагировав на резонанс, поправки внесли депутаты, которые, собственно, налог и повышали. И, наконец, документ по снижению налога поступил в Думу от горадминистрации.

Налоговую ставку предлагается снизить с двух до 0,5 процента. Между тем это не решит проблему, если документ не вступит в силу задним числом, с 1 января 2018 года, так как налог за текущий год предпринимателям придется заплатить по полной.

Кроме того, необходимо проверить в БТИ, верно ли проведена кадастровая оценка недвижимости, за которую теперь взимают налог. В 2019 году она проводилась массово, в список попали один миллион объектов. При такой нагрузке даже сами оценщики допускают, что могли быть ошибки.