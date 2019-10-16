В Керчи вспоминают жертв расстрела в колледже

Все желающие могут возложить цветы к импровизированному мемориалу на керченской площади Ленина. В 9.00 город замрет в единой минуте молчания. Затем в местных православных храмах и мечетях совершат заупокойные богослужения.

По словам замглавы городской администрации Дилявера Мельгазиева, рана в душах керчан "все еще открыта и болит". Недавно у здания колледжа в память о жертвах трагедии установили валун. Год назад это место было усеяно осколками оконных стекол и поражающих элементов, разлетевшихся после взрыва самодельной бомбы в буфете. Затем последовали выстрелы, унесшие жизни двух десятков человек. Сам виновник побоища покончил с собой. Взрыв, подготовленный студентом 4-го курса Владиславом Росляковым, для многих стал "последним звонком", который навсегда разделил историю города на до и после.

Тогда помощь пострадавшим в колледже оказывали все медучреждения города. Основной наплыв пришелся на наиболее близкую к учебному заведению горбольницу N 1, которая носит имя основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Такое количество людей с минно-взрывными ранениями здешние медики ни разу еще не принимали.

- Дежурный медперсонал справиться с этой бедой своими силами не мог, - вспоминает главврач Марат Еникеев. - На призыв о помощи отозвались все сотрудники больницы, находившиеся в тот момент за ее пределами, и даже те, которые уже многие годы не работали - врачи, медсестры, санитарки. Приехали медработники из больниц, расположенных в соседних районах.

В течение двух-трех часов врачи оказали помощь девяноста процентам пострадавших.

Исполняющий обязанности директора учебного заведения Денис Колесник заверяет, что сегодня в колледже приняты все меры безопасности и антитеррористической защиты. Из пострадавших обучение в нем прекратили только семеро студентов.

- Те, кто получил достаточно серьезные травмы, до сих пор находятся на индивидуальном обучении, - рассказывает он. - Кому становится лучше, снова начинают посещать занятия. Кто-то переходит на дистанционное обучение из-за плановой реабилитации, но таких единицы.

В течение полугода после трагедии некоторым студентам требовалась помощь.

- С ними работали психологи - наши, Красного Креста, специалисты из подведомственных минобразования организаций, - продолжает и.о. директора колледжа. - Но спустя год количество обращений за психологической помощью сильно сократилось.

- Видимо, психика так устроена, -говорит студентка Ольга, -что все плохое забывается...