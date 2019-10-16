В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда, отклонив поданную жалобу, оставила в силе приговор в отношении двух теперь уже бывших сотрудников полиции, осужденных за покушение на получение взятки и посредничество во взяточничестве.

Речь идет о бывшем заместителе начальника отдела дознания отдела полиции поселка Калинино УМВД Росси по Краснодару и экс-дознавателе этого же отдела. В марте прошлого года дознаватель прибыл к месту конфликта между соседями, один из которых выстрелил другому в живот из травматического пистолета. О случившемся он доложил своему руководителю.

Заместитель начальника отдела дал указание предложить подозреваемому за 300 тысяч рублей увести его от уголовное ответственности. Во время переговоров размер взятки снизили до 100 тысяч рублей. При передаче полученной от взяткодателя суммы от одного полицейского к другому оба были задержаны сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Как сообщили в Краснодарском краевом суде, бывший замначальника отдела дознания признан виновным по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 290 УК РФ "Покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере". Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Экс-дознавателя признали виновным по статье "Покушение на посредничество во взяточничестве" (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 291.1 УК РФ). Он получил три года исправительной колонии общего режима, а также штраф в 100 тысяч рублей. Оба осужденных лишены права занимать должности в правоохранительных органах.