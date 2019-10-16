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16.10.2019 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму открыт новый вид насекомых

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской академии естествознания Константина Ефетова. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Фото: РИА Новости
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Научное описание нового уникального вида, обнаруженного в Крыму, опубликовано в журнале Russian Entomological Journal. Насекомое из отряда чешуекрылые и семейства стеклянницы найдено в районе Белогорска. В знак признания заслуг крымского ученого в области биологии ему присвоено название Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова).

- Во время изучения яснокрылых бабочек Крымского полуострова была собрана очень интересная серия негоциантов, - сообщил опубликовавший научную статью ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Олег Горбунов. - После детального и тщательного изучения их внешней морфологии и строения я пришел к выводу, что собранные образцы представляют собой новый неописанный вид.

Известно, что открытое в Крыму насекомое большую часть своей жизни живет в корне растения лапчатка, относящегося к розовоцветным. Там оно пробивает "туннель" длиной около двух-трех сантиметров. Через год окукливается в коконе в верхней части корня, а с начала июня до начала июля на свет появляется взрослая особь с крыльями (имаго), внешне напоминающая осу или пчелу, которую можно найти на цветах растений. Размах крыльев этого вида негоциантов с полосатым туловищем достигает 21,5 миллиметра. Но до откладывания яиц взрослая особь живет всего около недели.

- Зарубежные коллеги в восторге от открытия,- отмечает Олег Горбунов. - Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за Negotithia efetovi.

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Горбунов выразил предположение, что этот вид является эндемиком полуострова. Дальнейшее изучение особенностей биологии и распространения насекомого позволит разработать меры для охраны этого биологического вида, украшающего крымскую природу.

В то же время сам профессор Константин Ефетов сообщил "РГ", что открытие этого вида насекомых - большое событие для научного мира Европы, и иностранные коллеги сейчас активно интересуются этой находкой.

Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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