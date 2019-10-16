Российские ученые вместе с коллегами из Италии исследовали башни и крепости, которые в средние века в Крыму построили генуэзцы. Даже те, чье генуэзское происхождение у ряда специалистов вызывает сомнение, как в случае с Чоргунской башней в Севастополе. В результате они создали 3D-модели генуэзских сооружений, которые позволят в будущем восстановить их исходный вид.

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Крымская экспедиция для российских и итальянских специалистов стала первым этапом ("Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна") в рамках проекта итальянской организации Italia Nostra "Генуэзские крепости в мире - европейский проект EIRENE 2016-2018 гг.". Сотрудничество ученые обеих стран еще в апреле закрепили соглашением. С российской стороны документ подписали представители Комиссии этнографии, антропологии и археологии Московской городской организации Русского географического общества, сотрудники Института этнологии и антропологии РАН и руководитель археологического общества "Терра" Руслан Тюрин.

Сотрудник государственного университета Генуи Джордано Монтеккио отметил, что проект нацелен на то, чтобы генуэзские крепости Крыма были признаны объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как серийный памятник, то есть в едином комплексе всех таких крепостей в мире.

- Это высокая и очень непростая цель, - признал он. Вместе с тем, Монтеккио рассказал, что в будущем на основе полученных исследований исторических территорий планируется создать туристический маршрут.

"Плачевный" статус

Вместе с тем, ученые выразили обеспокоенность плачевным состоянием памятников и пространств вокруг них - за исключением Судакской крепости, на территории которой находится музей. Старший научный сотрудник археологической компании "Терра" Степан Неснов был неприятно поражен состоянием крепости Алустон в Алуште.

- На ее территории возведен недостроенный гостиничный комплекс, - рассказал он. - Проект заморожен, но памятник-то частично разрушен. Видно, что местные жители пристраивали к стенам крепости свои дома, используя камни из этих же крепостных стен в качестве строительного материала.

Аналогичную ситуацию Неснов отметил и у ряда генуэзских башен в Феодосии:

- Они постепенно разрушаются, рядом с ними находятся частные строения, это также вызывает опасения.

Со своей стороны ученый секретарь комиссии этнографии, антропологии и археологии Московского городского отделения Русского географического общества, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Никита Хохлов удивился наличию в некоторых башнях глубоких отверстий.

- В них живут бездомные, - рассказал он и добавил, что еще одной проблемой являются "росписи" туристов.

Взгляд сверху

По словам Хохлова, за полмесяца полевых работ ученые решили создать объемные модели трех крепостных башен: Алустон, Чоргунской и Чобан-Куле под Судаком.

- Большинство этих памятников не видны с земли, - пояснил он. - И поэтому мы решили с воздуха посмотреть, как они выглядят, где их границы, создать 3D-модели, чтобы их виртуально восстановить. Посмотреть, в каком виде эти башни существовали ранее, реконструировать стены и всю внешнюю среду. На каждом объекте мы отсняли уже около одного квадратного километра.

По словам итальянского профессора, представителя организации Italia Nostra Джованни Спалла, в будущем модели крепостей смогут увидеть туристы.

- Будут предлагаться альтернативные маршруты, по которым любой человек сможет не просто пройти, а с помощью современных технологий, QR-кодов получать дополнительную информацию, которую соберет наша группа исследователей, - пояснил он.

Ученый подчеркнул, что в своей работе он и его коллеги не берут во внимание непризнание ЮНЕСКО Крыма как российской территории, поскольку исходят из того, что их работа должна идти "вне политических разногласий".

Оценивая перспективы включения крымских памятников в список культурного наследия организации, Спалла назвал полностью соответствующей критериям организации башню Чобан-Куле.

А Судакская крепость, например, при всей своей уникальности этим критериям не соответствует, поскольку слишком близко к ней расположены различные строения и сооружения, - отметил он. - Но вот вопрос: следует ли из-за этого отказываться от включения одной из самых красивых генуэзских крепостей в мире в список ЮНЕСКО?

История

Генуэзская Республика существовала в XI-XVIII веках на северо-западном побережье Апеннинского полуострова. В период с XIII по XV века государство имело колонии и укрепленные торговые центры генуэзских купцов в Северном Причерноморье, в том числе в Крыму. В частности, генуэзские колонии размещались от Балаклавы до Керчи и имели общее название Капитанство Готия. В его состав входили крепости Чембало (район Балаклавы), Солдайя (Судак), Кафа (Феодосия), Воспоро (Керчь) и ряд факторий. В основном генуэзцы занимались торговлей.

Генуэзцы строили фортификационные сооружения, чтобы защитить свои крымские территории от кочевников. Их крепости сохранились в разных районах полуострова, наиболее известны крепость в Судаке, Чембало и цитадель в Феодосии.

Кстати

По состоянию на 2019 год в Списке всемирного наследия представлен 1121 объект в 167 странах-членах Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. Среди преимуществ статуса - дополнительная гарантия сохранности и целостности таких объектов и приоритет в привлечении финансов для их поддержки, прежде всего из Фонда всемирного наследия.