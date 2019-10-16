В Новороссийске спасли проглотившего 10-рублевую монету ребенка

В Новороссийске врачи городской больницы № 1 спасли годовалого малыша, который проглотил десятирублевую монету. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Instagram лечебного учреждения.

Накануне в детское хирургическое отделение поступил больной малыш, Ему сделали рентгенограмму, на которой четко просматривался "инородный предмет круглой формы в верхней части пищевода".

Детские хирурги под общей анестезией провели эндоскопическое исследование пищевода, а затем достали оттуда десятирублевую монету. По словам медиков, операция прошла успешно, так как родители своевременно доставили ребенка в клинику. Ведь долгое нахождение инородного тела в пищеводе нередко приводит "к пролежню, который требует долгого лечения".

Кстати, проблемы врачам приходится решать достаточно часто: у некоторых из них даже существуют целые коллекции из мелких предметов, оказавшихся в детских организмах (от магнитов и монеток - до маленьких пожарных машин).

Поэтому медики просят родителей не оставлять детей без присмотра и наедине с мелкими предметами. А если ребенок вдруг начинает закашливаться, ему становится тяжело глотать пищу, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.