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16.10.2019 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи произошел крупный пожар на территории воинской части

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В среду утром в Адлерском районе Сочи спасатели тушили пожар на территории воинской части, где загорелось административное здание.

Жители города выложили в Сеть видео пожара. На ролике видно, как сильно полыхает огонь. В комментариях отмечается, что якобы ЧП случилось на первой береговой линии.

Фото: iStock
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"В 7.20 на пульт диспетчера "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Бестужева, - сообщили в ведомстве. - Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Как выяснилось, произошло горение обшивки административного здания на площади 70 квадратных метров. Пока специалисты тушили огонь, его площадь увеличилась еще на десять метров. В итоге через 35 минут после сообщения пожар был полностью ликвидирован.

В тушении принимали участие четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек.

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Из горящего здания в Сочи эвакуировали 20 человек. Возгорание произошло в Адлерском районе курорта. 16 октября в 07.20 на пульт диспетчера «01» поступило сообщение о пожаре на улице Бестужева. В 07.26 на место прибыли первые подразделения. Оказалось, что горит обшивка административного здания на площади 70 кв.м. Спустя 10 минут пожарные локализовали возгорание на площади 80 кв.м. В 07.55 – ликвидировали. Из-за пожара из здания было эвакуировано 20 человек. Пострадавших нет. Известно, что пожар произошел в здании, расположенном на территории воинской части. ⠀ video: @kubnews.ru Дополнительная страница 👉 @dtp__sochi ⠀ ❗️Если вы стали очевидцем происшествия или хотите рассказать о чем-то важном, пишите и присылайте свои фото и видео в direct❗️ ⠀ #Сочи#РозаХутор#ГоркиГород#Краснаяполяна#Москва#море#Sochi#Sochi2019#Russia#RU#93#vsco#vscocam#sochifornia#sochidetka#Краснодар#Туапсе#Новороссийск#Геленджик#дтп#авария#дтпсочи#дтпчпсочи#чп#чпсочи

Публикация от ДТП и ЧП Сочи 18+ (@dtpsochi)

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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