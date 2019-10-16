В Сочи произошел крупный пожар на территории воинской части

В среду утром в Адлерском районе Сочи спасатели тушили пожар на территории воинской части, где загорелось административное здание.

Жители города выложили в Сеть видео пожара. На ролике видно, как сильно полыхает огонь. В комментариях отмечается, что якобы ЧП случилось на первой береговой линии.

"В 7.20 на пульт диспетчера "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Бестужева, - сообщили в ведомстве. - Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Как выяснилось, произошло горение обшивки административного здания на площади 70 квадратных метров. Пока специалисты тушили огонь, его площадь увеличилась еще на десять метров. В итоге через 35 минут после сообщения пожар был полностью ликвидирован.

В тушении принимали участие четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек.