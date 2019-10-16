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16.10.2019 19:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Рыбаки против сетей

На Урале просят не снимать ограничения на добычу биоресурсов
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
В Челябинске разгорелись страсти по новому закону о любительском рыболовстве, который вступает в силу 1 января 2020 года. Его авторы неожиданно отнесли Урал к территориям, где население испокон веку кормилось рыбой, а потому имеет право добывать ее всеми подручными средствами.
Фото: Андрей Александров/РИА Новости По новому закону ловить рыбу сетями можно, но в пределах суточной нормы - 10 килограммов, остальную нужно выпускать. Но кто проконтролирует браконьеров-"любителей"? Фото: Андрей Александров/РИА Новости
По новому закону ловить рыбу сетями можно, но в пределах суточной нормы - 10 килограммов, остальную нужно выпускать. Но кто проконтролирует браконьеров-"любителей"? Фото: Андрей Александров/РИА Новости

Проектом постановления правительства РФ "О порядке использования жаберных сетей" шесть субъектов УрФО причислены к территориям Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. И если для коренных народов российских окраин ничего не меняется, то для Урала такое решение грозит разгулом браконьерства, потерей биоресурсов и ростом социального напряжения, считают в минсельхозе Челябинской области.

- Еще в июне на совещании в Тюмени мы высказали свои возражения заместителю руководителя Росрыболовства Василию Соколову, и он пообещал разобраться в ситуации, - пояснил начальник отдела рыбоводства и рыболовства регионального минсельхоза Алексей Екимов. - Челябинская, Свердловская, Курганская и Тюменская области направили в Росрыболовство письма с доводами против добычи сетями (Югра и ЯНАО не возражали. - Прим. ред.) и были уверены, что их услышат. Однако, как выяснилось, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии не рекомендовал исключать Урал из постановления об использовании жаберных сетей из-за риска нарушения конституционных прав граждан.

Если все кому не лень начнут забрасывать сети в челябинские озера, то скоро и на удочку ловить будет нечего

Как Урал оказался частью Сибири? Возможно, из-за геологического разлома, проходящего через Челябинскую область и, по мнению ученых, относящего большую часть территорий УрФО к Западно-Сибирскому рыбохозяйственному бассейну.

- Но ведь климатические условия, доступность водоемов и запасы биоресурсов у нас и в Сибири имеют колоссальные различия, - посетовал представитель южноуральских рыболовов в Общественной палате региона Михаил Акатьев. - Челябинские озера давно стали местом массового отдыха. К ним проложены асфальтовые дороги. Если все кому не лень начнут в них сети забрасывать, то скоро и на удочку ловить будет нечего! Другое дело ХМАО и ЯНАО, где до водоемов просто так не добраться, а плотность населения невысока.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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С одной стороны, новый закон разрешает взимать плату за рыбалку на арендованных рыбозаводчиками водоемах, где искусственно подращивают мальков, с другой - разрешает вылавливать биоресурсы сетями, недоумевают рыбаки-любители. Все это может привести к неподъемным ценам на рыбалку, новому витку противостояния с арендаторами и разграблению пока еще не охваченных рыбохозяйственной деятельностью озер.

Согласно новому закону, единственными условиями для любительского лова сетями должна стать их обязательная маркировка, а также добыча в пределах суточной нормы - не более 10 килограммов. Гипотетически остальную рыбу "узаконенные" браконьеры-любители обязаны выпускать обратно в водоем. Но кто их проконтролирует, если на три тысячи челябинских озер сегодня приходится не более двух десятков штатных инспекторов рыбоохраны?

Общественная палата и Заксобрание региона намерены еще раз обсудить с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства и ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии возможные последствия необдуманного решения.

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