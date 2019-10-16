Екатеринбуржцы присоединились к всероссийской акции "Экономический диктант". В числе ее участников оказалась и корреспондент "РГ".

Тема диктанта - "Сильная экономика - процветающая Россия". В Екатеринбурге участие в нем приняли более 1100 человек. Поскольку его организовали в Уральском государственном экономическом университете, самой многочисленной категорией участников ожидаемо стали студенты и школьники.

Вообще-то участвовать в акции мог любой желающий. Среди представителей старшего поколения - преподаватель Ирина Викторовна.

- Я увидела информацию о диктанте в Интернете, захотелось попробовать. Мой профиль - история: раз я ее знаю, наверное, знаю и экономику. Многие исторические и экономические процессы взаимосвязаны - взять хотя бы Петра Столыпина и его реформы, - рассуждает она.

Первые вопросы действительно были историческими и имели отношение к организатору диктанта - Вольному экономическому обществу России. Оказывается, оно было создано еще по указу императрицы Екатерины Второй. В целом для себя я поделила вопросы на четыре категории. Первая - знание экономической теории. Оговорюсь: задания диктанта отнюдь не академичные, например: кто из литературных героев стал персонажем при создании экономических теорий? (Спойлер: Робинзон Крузо, которого используют как пример производителя, потребителя и т.д.) Затем нужно было продемонстрировать знание основных понятий (банковские депозиты, ключевая ставка и другие), показать финансовую грамотность (что делать, если звонят из банка и просят сообщить секретный код с задней стороны карты?). И наконец задания на эрудицию: "Что обозначает горизонтальная полоса на символах рубля, евро и йены?", "Труды какого политэконома читал Онегин?".

На выполнение теста отводился час, но многие справились за 20-30 минут. Каждый участник получил сертификат. Тем, кто наберет 75 и более баллов, выдадут сертификаты победителей, а заработавшие от 95 до 100 баллов, получат еще и памятные подарки. Организаторы обещают проверить работы и назвать победителей до 30 октября.