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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Про Адама Смита и Робинзона

Уральцы написали диктант по экономике
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
Екатеринбуржцы присоединились к всероссийской акции "Экономический диктант". В числе ее участников оказалась и корреспондент "РГ".

Тема диктанта - "Сильная экономика - процветающая Россия". В Екатеринбурге участие в нем приняли более 1100 человек. Поскольку его организовали в Уральском государственном экономическом университете, самой многочисленной категорией участников ожидаемо стали студенты и школьники.

Вообще-то участвовать в акции мог любой желающий. Среди представителей старшего поколения - преподаватель Ирина Викторовна.

- Я увидела информацию о диктанте в Интернете, захотелось попробовать. Мой профиль - история: раз я ее знаю, наверное, знаю и экономику. Многие исторические и экономические процессы взаимосвязаны - взять хотя бы Петра Столыпина и его реформы, - рассуждает она.

Фото: РГ
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Первые вопросы действительно были историческими и имели отношение к организатору диктанта - Вольному экономическому обществу России. Оказывается, оно было создано еще по указу императрицы Екатерины Второй. В целом для себя я поделила вопросы на четыре категории. Первая - знание экономической теории. Оговорюсь: задания диктанта отнюдь не академичные, например: кто из литературных героев стал персонажем при создании экономических теорий? (Спойлер: Робинзон Крузо, которого используют как пример производителя, потребителя и т.д.) Затем нужно было продемонстрировать знание основных понятий (банковские депозиты, ключевая ставка и другие), показать финансовую грамотность (что делать, если звонят из банка и просят сообщить секретный код с задней стороны карты?). И наконец задания на эрудицию: "Что обозначает горизонтальная полоса на символах рубля, евро и йены?", "Труды какого политэконома читал Онегин?".

На выполнение теста отводился час, но многие справились за 20-30 минут. Каждый участник получил сертификат. Тем, кто наберет 75 и более баллов, выдадут сертификаты победителей, а заработавшие от 95 до 100 баллов, получат еще и памятные подарки. Организаторы обещают проверить работы и назвать  победителей до 30 октября.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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