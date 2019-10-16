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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Адвокат для капитала

Юристы обсуждают на Урале правовые аспекты ведения бизнеса
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
С 15 по 19 октября Свердловская область принимает XI международный форум "Юридическая неделя на Урале". Его участники - более тысячи представителей органов власти, правоведов, нотариусов, частнопрактикующих юристов и адвокатов, кроме того, приглашены региональные бизнес-омбудсмены и их помощники.

В программе 33 мероприятия: конференции, семинары, круглые столы, интервью с известными персонами. Обсуждается очень широкий круг вопросов, от сугубо утилитарных, например  тонкости работы с онлайн-кассами, до сфер, где правовая база пока отсутствует или недостаточна, зато активно формируется практика, скажем, в сфере ЭКО или обороте криптовалют.

Многие из них напрямую затрагивают интересы бизнеса. Так, Нотариальная палата Свердловской области подняла тему рисков, возникающих в семье, когда кто-то из супругов занимается предпринимательством.

Фото: iStock
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- Неудачи и долги перед третьими лицами - это риски для всех, в том числе детей. Так же, как личный кризис между мужем и женой может негативно повлиять на бизнес, если оба являются собственниками. Правовые механизмы защиты существуют: брачный договор, соглашение о разделе имущества, закрытый реестр завещаний, открытый реестр залогов движимого имущества и другие, - поделился президент областной Нотариальной палаты Владимир Ярков.

А вот секция "Процессуальная революция" более интересна юристам, часто представляющим чьи-либо интересы в судах. Дело в том, что 1 октября вступили в силу поправки в процессуальное законодательство, которые серьезно изменили правила игры.

- Появилось много новых судов, стала другой система обжалования актов. Соцсети пестрят постами, какие новые документы теперь надо предъявлять в суд, - говорит доцент кафедры гражданского процесса УрГЮУ Анатолий Безруков.

Особое внимание участники форума уделят формам несудебного урегулирования конфликтов между бизнесом и органами власти, защите предпринимателей от необоснованного административного и уголовного преследования, конкурентным нормам, порождающим дополнительные риски.

- К примеру, прошла налоговая проверка, но бизнесмен с ее результатами не согласен, оспаривает решение ФНС в суде. А параллельно в отношении него возбуждается уголовное дело, возможно, блокируются банковские счета. И не важно, что он в этот момент исполняет госзаказы, сколько человек у него работает по найму, - объясняет суть проблемы свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

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Не менее парадоксально, по ее мнению, когда при проверке выявляется административное нарушение, за которое привлекается к ответственности и директор компании, и само юрлицо, но рассматривают дела разные суды. И выносят порой противоположные решения.

Согласно докладу федерального уполномоченного Бориса Титова, 69 процентов опрошенных предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным. С 2017 года этот показатель вырос на 12 процентов. Большинству из тех, на кого открывались уголовные дела, вменялась статья 159 УК - мошенничество, но приговором завершилось менее половины процессов. По мнению респондентов, причина в том, что возбуждают дела не ради того, чтобы поймать вора, а чтобы устранить конкурента, оказать давление в интересах чиновников и силовиков, решить корпоративный спор. У 84 процентов подвергшихся преследованию бизнес в итоге был разрушен полностью или частично, 74 процентам пришлось уволить персонал.

С точки зрения делового сообщества, изменить ситуацию и снизить коррупционное давление можно, только обязав полицию согласовывать возбуждение дел по экономическим преступлениям с прокуратурой. Также предприниматели выступают за замену наказания в виде домашнего ареста и лишения свободы на штрафы.

Прямая речь

Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей:

- Неправомерное уголовное преследование бизнеса - проблема, которая существует на всем пространстве бывшего СССР. Во многом она унаследована от идеологии, не принимавшей сам институт предпринимательства. Реформа в Казахстане привела к резкому сокращению числа уголовных дел против бизнеса. Полная реконструкция системы правоохранительных органов, повышение роли прокуратуры, введение специального следственного органа, который занимается только экономическими делами. К сожалению, в России мы пока еще не добились такого прорыва, но это дело будущего.

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