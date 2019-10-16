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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мусор в цвете

Практику раздельного сбора ТКО распространят на вся область
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область) , Михаил Пинкус
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
В областном министерстве экологии продвигают программу раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). В перспективе, по словам чиновников, она коснется всех муниципальных образований. Пока лидируют в этом направлении Копейск и Южноуральск - с них и начнется реформа.
Фото: Анна Львова В Южноуральске уже переоборудовали значительную часть контейнерных площадок. Фото: Анна Львова
В Южноуральске уже переоборудовали значительную часть контейнерных площадок. Фото: Анна Львова

На переоборудование контейнерных площадок во дворах из регионального бюджета уже направлено 100 миллионов рублей - их распределили среди муниципалитетов с учетом потребностей, запросов и количества жителей. В образцово-показательный Южноуральск ушел трансферт в размере пяти миллионов.

- Областные деньги используем для покупки пластиковых контейнеров, а вот площадки для них оборудуем на собственные средства, - говорит глава Южноуральского городского округа Александр Лазарев. - В этом сезоне обновим половину, в следующем продолжим.

- Массово переделывать контейнерные площадки мы начали в августе, - пояснил директор выполняющего эту работу муниципального предприятия Андрей Лапаев. - Все 417 контейнеров закуплены, дожидаются своего часа "на бровке". Люди, кстати, стали интересоваться, когда до их дворов очередь дойдет. С новыми контейнерами выходили и казусы: жители пытались открывать крышки руками, а не педалью - к новому все-таки надо привыкнуть.

Фото: iStock
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Вначале в регионе поговаривали о едином внешнем виде всех контейнерных площадок, некоем общем стандарте. Намерение окончательно не похоронено, но пока вопрос отдан на откуп муниципалитетам, например, в Южноуральске стали делать площадки с навесом. Определились и с цветовой гаммой: красная тара - для пластика и стекла, зеленая - для всего остального. Кстати, раздельный сбор бытовых отходов в городе практиковался и раньше, хотя, может, выглядело это менее эстетично - для пластиковых бутылок прежде устанавливали металлические сетки.

- Система сортировки и утилизации строится не на пустом месте, - рассказал представитель министерства экологии Виталий Безруков. - Есть мощности по переработке пластика, стекла, с утилизацией алюминиевых банок нет проблем, с картоном тоже все нормально. Но инфраструктура будет развиваться. На выходе региональный закон о раздельном сборе мусора.

Нормативные документы должны активизировать появление новых объектов такого бизнеса, что позволит выстроить полноценную технологическую цепочку сбора, сортировки и переработки мусора.

Жители Южноуральска, однако, подметили такую деталь: периодически интерес организаций, вывозивших отходы, ослабевал, и тогда мусор начинал копиться. Особо наблюдательные связали это с повышением расценок на продукты переработки и транспортные услуги. С подобной проблемой, напомним, в начале мусорной реформы столкнулись жители Челябинска: когда ТКО стали вывозить на новый полигон, за городскую черту, увеличилось транспортное плечо, и подрядчик решил, что по прежним тарифам ему это невыгодно. Учтет ли все эти нюансы новый региональный закон, покажет время.

Тем временем

Челябинцы начали оставлять мусор на капотах автомобилей, припаркованных у контейнерных площадок. Видео с покрытыми мусором иномарками во дворе по Университетской набережной, 105 накануне появилось в одной из челябинских групп "ВКонтакте". Как пояснили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО, оставленный у контейнерных площадок личный автотранспорт создает помехи спецмашинам и приводит к срыву графика вывоза ТКО, особенно по выходным. По всей видимости, это и вызывает недовольство местных жителей.

Однако есть вполне законные способы наведения порядка. По региональному закону об административных нарушениях владельцы припаркованного в неположенном месте транспорта могут быть оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей, должностные лица - до 30 тысяч, а юридические - до 200 тысяч. Сейчас разрабатывается единый региональный стандарт контейнерной площадки, в который среди прочих элементов включены и запрещающие дорожные знаки.

Власть Работа власти Регионы Экономика ЖКХ Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область "Мусорная" реформа
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