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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском. Внедорожник  бизнесмена вылетел с трассы и опрокинулся. Информацию о ДТП "РГ" подтвердили в ГУ МВД региона.

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- Авария произошла вчера в 13.50 на 24-м километре автодороги дороги Южноуральск-Магнитогорск, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 43-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел в кювет. Пассажир 1960 года рождения погиб на месте происшествия. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным из открытых источников, семья Сулеймановых имеет собственное кондитерское производство и является крупным поставщиком кондитерских изделий.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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