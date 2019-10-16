Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском

Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском. Внедорожник бизнесмена вылетел с трассы и опрокинулся. Информацию о ДТП "РГ" подтвердили в ГУ МВД региона.

- Авария произошла вчера в 13.50 на 24-м километре автодороги дороги Южноуральск-Магнитогорск, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 43-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел в кювет. Пассажир 1960 года рождения погиб на месте происшествия. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным из открытых источников, семья Сулеймановых имеет собственное кондитерское производство и является крупным поставщиком кондитерских изделий.