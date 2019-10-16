Включиться в борьбу за челябинский рынок электротранспорта в скором времени может Уралтрансмаш, составив тем самым конкуренцию Усть-Катавскому вагоностроительному заводу (УКВЗ). В пресс-службе екатеринбургского предприятия заявили, что руководство компании готово рассмотреть обращение эксплуатирующей организации Челябинска о предоставлении опытного образца трамвая для испытаний.

Вагоны к взлету не готовы

Власти Челябинской области и города неоднократно анонсировали грядущие перемены в работе общественного транспорта, в частности обновление трамвайного парка. Количество вагонов называлось разное, но намерения были серьезными. Определенную динамику им придал визит на УКВЗ в феврале нынешнего года Дмитрия Рогозина - главы Роскосмоса, в структуру которого входит предприятие. Он попросил руководство области приобрести у завода100 трамваев. Идея тогда не получила практического воплощения, но след оставила.

В начале августа тогда еще и. о. губернатора Алексей Текслер также посетил производство в Усть-Катаве, отметив, что в следующем году по программе "Чистый воздух" есть возможность получить финансирование в размере миллиарда рублей для приобретения новых трамваев. Хозяева продемонстрировали главе региона модель 71-633, которой руководитель Роскосмоса, по слухам, даже присвоил имя "Челябинский метеор", вспомнив полет небесного тела над Южным Уралом и подчеркнув принадлежность производителя космической корпорации.

Текслер предложил вагон испытать. Трамвай привезли в Челябинск, поставили на рельсы, но во время тестовой обкатки он остановился и назад в депо бесславно тащился на буксире. Когда вагон отправился в первый уже рабочий рейс, неприятность повторилась. На этот раз "Метеор" надолго пришвартовался в депо.

- Специалисты УКВЗ установили причину поломки - выход из строя автоматического выключателя. Его брак и повлек за собой простой нового сложного механизма. Заказаны новые запчасти. Когда они придут, будет зависеть от поставщика, - прояснила ситуацию Наталья Шкерина, руководитель группы по связям с общественностью завода.

Так неожиданно комплектующая бросила тень на все изделие, вынужденное уже около месяца стоять на приколе. Во время рабочих рейсов пассажиры отмечали также навязчивое поскрипывание внутри салона. Что тому причиной и можно ли устранить эти не слишком ласкающие ухо звуки, производители не ответили. В общем, начало испытаний прошло не совсем в штатном режиме, да и представители УКВЗ, судя по всему, сами не очень верят в крупный заказ в своем же регионе.

Трамвай поставили на рельсы, но во время тестовой обкатки он остановился и назад в депо бесславно тащился на буксире

- Ни один из российских городов не славится идеальной инфраструктурой, приспособленной для эксплуатации трамвайных вагонов европейского типа, каким является вагон 71-633. Он требует улучшенного путевого хозяйства и контактной сети по сравнению с прежними моделями, - ответили на запрос "РГ" на предприятии.

Выходит, тестируемый вагон слишком хорош для местных дорог и в этом могут корениться дополнительные риски эксплуатации? Выходит, надо или путевое хозяйство с контактной сетью подтягивать до соответствующего уровня, что крайне накладно, или модель трамвая приспосабливать к существующим условиям? Какой еще выход?

Альтернатива от соседей

Между тем, хотя производителей трамваев в России сегодня осталось не более пяти, один из них находится в соседнем регионе - в Екатеринбурге. И ведет себя на рынке довольно активно.

- Специалисты Уралтрансмаша отслеживают ситуацию не только в РФ, но и за рубежом, изучают передовые технологии и новые тенденции в сфере трамваестроения, - отмечает директор департамента по коммуникациям корпорации "Уралвагонзавод" Анастасия Беляева.

Уралтрансмаш, который входит в УВЗ, еще в 2014 году показал на выставке "Иннопром" перспективный концепт своего нового трамвая R1. За футуристический внешний вид, авангардные формы, антрацитовый цвет и новую техническую начинку его окрестили "айфоном на рельсах". Новинке прочили успех, однако в серию трамвай не пошел. Были выявлены его недостатки. И вообще даже визуально он плохо сочетался с окружающим "не лощеным", как он сам, ландшафтом. Создатели подняли ставки, заявив, что R1 ориентирован на западный спрос, а тамошний потребитель в очередь за ним не встал…

Однако на заводе извлекли из этой коллизии урок и создали новые модели - более жизнеспособные. На Иннопроме-2018 показали 412-й и 415-й, а в 2019 году - еще и 71-418. Создатели сообщают, что оживили нашумевший концепт, поселив в "младшем брате" "айфона" мятежный технический дух R1. Именно этот образец сегодня и может стать конкурентом "Челябинскому метеору".

В отличие от коллег из Усть-Катава свердловские производители особо отмечают практическую "приземленность" своего изделия:

- Для этой модели не требуется какая-либо реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру городов России, - сообщили на заводе.

Встреча "одноклассников"

Вагоны УКВЗ и Уралтрансмаша близки по ряду технических характеристик. Это трехсекционные низкопольные трамваи. Длина южноуральского составляет 26 метров, екатеринбургского - 27,8. Вместимость соответственно 309 и 320 пассажиров. Оба они, по заверениям создателей, спроектированы с учетом последних тенденций в трамваестроении: широкие проходы, удобные для маломобильных пассажиров, бортовой компьютер, наличие wi-fi, системы климат-контроля и другие навороты.

В отличие от коллег из Усть-Катава свердловские производители особо отмечают практическую "приземленность" своего изделия

Между ценами на эти изделия, судя по всему, тоже нет пропасти. Официальный ответ нам получить не удалось: представители заводов ссылаются на коммерческую тайну. Но в открытых источниках некоторые данные все же имеются. Скажем, о том, что в начале 2020 года екатеринбургский производитель планирует участвовать в торгах с новой моделью, рыночная стоимость которой составит 95 миллионов рублей. Цену вагонов из Усть-Катава после визита челябинского губернатора массмедиа оценивали скромнее - в 80 миллионов.

Итак, трамваи-одноклассники занимают один рыночный сегмент. Поэтому в решении вопроса об обновлении трамвайного парка Челябинска возможен любой поворот. До сего дня Усть-Катавский вагоностроительный был единственным поставщиком трамваев городам Южного Урала (кроме областного центра рельсовый городской транспорт есть в Магнитогорске и Златоусте). Теперь позиции местного завода не кажутся столь незыблемыми.

- Конечно, хотелось бы поддержать нашего товаропроизводителя, - отмечают в мэрии Челябинска, - но есть еще конкурсные процедуры…

Тогда логично выглядело бы, чтобы трамваи конкурентов соревновались не на маркетинговых полях, а в реальных условиях - на городских улицах. Челябинск и челябинцы от этого бы только выиграли.