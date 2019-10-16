Медведев потребовал разобраться со строительством дорог в регионах

Регионы, рискующие сорвать планы по строительству дорог в рамках соответствующего национального проекта, должны ускорить темпы, указал премьер-министр Дмитрий Медведев, в первую очередь, руководству Приморского края, Чукотки и Республики Крым.

Россия - страна большая, и трасс в ней много. Страна опутана автодорожной сетью общей протяженностью свыше 1,5 миллиона километров. Какое-то время качество трасс и дорожного строительства было предметом многочисленных шуток для людей, но однажды они пошли жаловаться напрямую к президенту.

Когда правительство разрабатывало национальные проекты, тему дорог решили выделить в отдельный - "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "От их состояния прямо и косвенно зависит не только развитие экономики, регионов, но и обычная, повседневная жизнь людей", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном реализации нацпроекта. Провел он его в Екатеринбурге на площадке специализированной выставки "Дорога-2019". До конца года в федеральном бюджете на финансирование нацпроекта предусмотрено почти 130 миллиардов рублей.

Ситуация на дорогах зависит от двух ключевых факторов, сказал глава правительства: "Первое - надежность и качество строительства дорог и их последующая эксплуатация, а второе - насколько жестко, насколько эффективно соблюдаются правила безопасности дорожного движения".

Приведение автотрасс к нормативному состоянию ведется в рамках федерального проекта "Дорожная сеть". Он предусматривает контракты на семь тысяч объектов. "Более половины из них - местного значения. Это важная часть нацпроекта. Это те самые дороги, которые ведут к дому, от которых зависит комфорт и благополучие людей", - заметил Медведев. В 2019 году из бюджета на эти цели выделено более 110 миллиардов рублей.

"Все объекты сейчас в работе или закончены - 99,26 процента", - рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. Одним из результатов работы станут 6,5 тысячи километров отремонтированных региональных дорог. Глава минтранса в числе лучших выделил Самарскую, Владимирскую, Пензенскую, Ульяновскую области, Республики Удмуртия и Чечня.

Но есть и те субъекты Федерации, которые не просто отстают от графика, а ставят под угрозу по итогам года сам факт достижения показателей по отдельным направлениям дорожной работы. "В нескольких регионах освоено менее 30 процентов выделенных средств, причем даже с учетом сезонных факторов, - высказал Дмитрий Медведев неудовлетворение. - Это очень мало. Я уже не говорю о том, что темпы нужно увеличивать". В отстающие попали Приморский край, Чукотка и Крым. Премьер призвал разобраться, почему это произошло, чтобы в следующем году такое в принципе не допускать.

Еще девять регионов рискуют не достичь плановых показателей по контрактам жизненного цикла при строительстве и ремонте дорог. Это Ивановская, Мурманская, Новгородская области, Кабардино-Балкария, Приморский край, Республики Коми, Крым, Тыва и Чувашия.

"К концу 2019 года на принципах жизненного цикла в России должен заключаться каждый десятый контракт на дорожные работы, то есть 10 процентов", - напомнил премьер о целевом показателе. Сейчас удалось достичь только 7 процентов. "Нужно с подготовкой этих документов в целом ряде регионов поторопиться", - распорядился он. Вопрос имеет важное значение, поскольку такая практика позволяет улучшить качество работ, облегчить дальнейший мониторинг и дисциплинирует подрядчиков, которые не заинтересованы в том, чтобы переделывать свою работу, объяснил председатель правительства.

Второе ключевое направление из названных премьер-министром выделено в федеральный проект "Безопасность дорожного движения". В кабинете министров и раньше уделяли этому особое внимание, как результат - планомерное снижение аварийности и смертности.

"По итогам девяти месяцев удалось сократить количество ДТП приблизительно на 3,4 процента. Очень важно, что снизилось число погибших - приблизительно на 10 процентов", - озвучил Медведев данные по текущему году. Он призвал наращивать усилия в этом направлении, потому что речь идет о сохраненных жизнях и здоровье.

Особенно это касается тех регионов, которые пока не просто отстают, а демонстрируют обратную динамику. "К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло. И вот в причинах этого нужно детально разобраться как представителям региональных, так и федеральных властей", - призвал глава правительства.