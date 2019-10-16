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16.10.2019 19:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сантиметр недоложили

ОНФ потребовал проверить отремонтированные по нацпроекту дороги
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
Челябинские активисты Общероссийского народного фронта потребовали организовать комплексную проверку качества дорожного ремонта, проведенного в городе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). В ходе выездной инспекции они обнаружили занижение толщины уложенного асфальта.

- Пробы, взятые нами вместе с МКУ "Дорстройконтроль" на улице Дзержинского в Челябинске, показали, что толщина верхнего слоя асфальтового покрытия составляет 3,5 сантиметра вместо минимума 4,5, установленного нормативом. Поскольку ранее подрядчик уже допускал неоправданную "экономию" асфальта, мы настаиваем на комплексной проверке всех участков, ремонтируемых по нацпроекту, с помощью метода неразрушающего контроля (3D-сканирования), - пояснили активисты.

Компания-подрядчик нарушения отрицает. А значит, требуется вмешательство заказчика работ в лице администрации Челябинска. Не лишним будет проверить и документы по исполнению госконтракта. Есть основания усомниться в соответствии объемов фактически уложенного асфальта и внесенного в сметы, считают общественники.

Ранее они уже проверили ход работ на 50 объектах дорожного ремонта по всей территории области. Претензии возникли к 17 участкам. Рекордсменом по количеству выявленных недочетов стал Челябинск.

Фото: Пресс-служба ОНФ в Челябинской области
ОНФ не досчитался сантиметрового слоя асфальта на дорогах Челябинска

- В августе мы уже обнаружили похожие нарушения на улице Университетская набережная, - пояснил представитель проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Олег Гудимов. - После долгих споров и экспертиз подрядчик все-таки заменил там асфальт. Но только после вмешательства городской администрации.

Активисты настаивают, чтобы подрядчик исправил все за свой счет, и предлагают мэрии не откладывать проверку ремонтов в долгий ящик. Официально дорожный сезон должен быть завершен до 25 октября. А 25 ноября истекает срок банковской гарантии, которая позволяет возмещать возможные убытки в упрощенном порядке.

Впрочем, в мэрии и без призывов общественников инициировали проверку исполнения контрактов. Как уже сообщала "РГ", вопросы вызвали задержки с укладкой асфальта после фрезерования дорог, врио главы города Наталья Котова потребовала выяснить, есть ли тому объективные причины.

Параллельно "фронтовики" собирают информацию о недоделках у местных автомобилистов. Ее передадут в Минтранс и Генпрокуратуру РФ. Депутат Госдумы Александр Васильев - член центрального штаба ОНФ и координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" - попросил надзорный орган проверить исполнение дорожных контрактов в Челябинске.

- Лот очень большой - свыше 800 миллионов рублей. Важно проконтролировать, чтобы все эти деньги были израсходованы качественно и в полном объеме. В связи с этим мы считаем проверку Генеральной прокуратуры необходимой мерой и будем ждать результатов, - пояснил Александр Васильев.

Кстати

Ранее "Дорожная инспекция ОНФ" обратила внимание челябинских властей на занижение гарантийных сроков на ремонт дорог, благодаря чему недисциплинированные подрядчики получали возможность экономить на материалах, нарушая технологию укладки асфальта. "РГ" обратилась за разъяснениями к вице-мэру по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову и выяснила, что гарантия по дорожным контрактам 2017-го составляла всего один год, в 2018-м - три года, а в 2019-м - четыре. А значит, время проверить дороги на прочность еще будет.

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