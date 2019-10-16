Новости

Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 19:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тренд на центризм

В Екатеринбурге становится все больше комфортного и дорогого жилья
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
Застройщики Екатеринбурга возвращаются с окраин в центр и в первый ценовой пояс и меняют уровень комфортности жилья.
Фото: Сергей Степанченко/РГ Жилищное строительство в центре активизировалось благодаря тому, что застройщики начали осваивать участки, освободившиеся после вывода за черту города заводов. Фото: Сергей Степанченко/РГ
Жилищное строительство в центре активизировалось благодаря тому, что застройщики начали осваивать участки, освободившиеся после вывода за черту города заводов. Фото: Сергей Степанченко/РГ

- Сейчас в Екатеринбурге на разных стадиях строительства, от котлована до внутренней отделки, 3,1 миллиона квадратных метров. В третьем квартале мы зафиксировали рекорд - 144 работающих башенных крана на стройплощадках. Много проектов реализуется в центре, первом ценовом поясе, что свидетельствует о серьезном структурном изменении рынка: он идет к покупателю. Разворот начался еще в 2016-м, если до того мы росли за счет жилья экономкласса и окраин, то сейчас акцент делается на центр и комфорткласс, - комментирует ситуацию Михаил Хорьков, аналитик Уральской палаты недвижимости.

Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

В последние годы в столице Урала сложилась явная диспропорция между юго-западным направлением, развитие которого активно поддерживали власти, в том числе вкладываясь в новые дороги, инженерные сети в Академическом, Краснолесье и на Широкой речке, и остальными микрорайонами. В результате в северной и западной частях города накопился отложенный спрос. Люди не хотят покидать "насиженные" места и согласны даже переплатить, но перебраться в новостройку в двух шагах от старого дома.

- В Пионерском поселке восемь лет назад строила всего одна компания, сейчас реализуется как минимум восемь проектов, на ЖБИ - четыре. Во многих микрорайонах, где вообще не было нового жилья, сейчас возводится по 2-3 комплекса. Это говорит о том, что рынок здоровый, потребители выбирают квартиры там, где хотят, а не там, где жизнь заставляет. Причем все проекты формата "комфорт" и "комфорт плюс", - говорит Руслан Музафаров, коммерческий директор компании "ЛСР. Недвижимость-Урал".

По словам экспертов, тренд на "центризм" формируют прежде всего семейные потребители, которые постояли в пробках, выезжая с окраин, и захотели назад в первый пояс. Кроме того, в жилищный сектор вернулся частный инвестор. В кризис доля таких квартир упала с 30 до 3-х процентов. Но инвестору интересен как раз первый пояс: здесь проще перепродать квартиру, сдать, есть развитая инфраструктура. Аренда однокомнатной в Академическом стоит, к примеру, около 13 тысяч рублей в месяц, возле автовокзала - уже 25, а в центре Екатеринбурга - 35 тысяч.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как изменится налог на имущество в Екатеринбурге

- Девелоперы возвращаются в город, осваивая территории, которые использовались неэффективно или под склады (тот же микрорайон Завокзальный). В 1990-е в градостроительном плане еще сохранялось индивидуальное жилье в центральной части. Предполагалось, что оно будет благоустроенным, но по факту мы увидели маргинализацию: дома за заборами, а общегородское пространство используется для складирования материалов. Сейчас принято решение развивать там многоквартирную застройку: улицы Шаумяна, Волгоградская уже осваиваются, скорее всего, в ближайшие пять лет там пойдет активное строительство. Цыганский поселок в районе улицы Шекспира тоже вовлекут в процесс, - рисует перспективу министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. - Перспективны и бывшие промплощадки. В частности, на территории завода Воровского уже возводят современный квартал. Плюс таких участков - в коротком сетевом и транспортном плече до основной городской инфраструктуры.

Так почему же статистика противоречит тому, что говорят чиновники и застройщики? Согласно ей, доля экономпредложений на рынке хоть и сократилась, но по-прежнему внушительная: 65,1 процента, тогда как в 2016-м было 70,5. "Комфорт" подрос с 29 до 33,7 процента. При этом цены на такой класс жилья увеличились за год на 13 процентов против девяти процентов в дешевом сегменте.

- Все хотят строить в первом поясе, но только сейчас на рынок поступили более-менее достойные земельные участки за счет вывода заводов за черту города и отселения людей с территорий, отданных под редевелопмент. По сути, прирост комфорткласса - это результат предыдущих 5-10 лет работы, - поясняет Руслан Музафаров.

Тренд формируют прежде всего семейные потребители, которые постояли в пробках, выезжая с окраин, и захотели назад в первый пояс

- Перед переходом долевого строительства на эскроу-счета многие компании вывели на рынок много бюджетного жилья. А в ноябре 2018-го некоторые поднимали цены на "комфорт" чуть ли не каждую неделю - в итоге вместо 20 квартир в месяц стали продавать восемь. Кто-то поставил заградительные цены: в первом поясе однокомнатная - не дешевле 100 тысяч рублей за квадрат, - развивает мысль директор по продукту ГК "Атлас девелопмент" Вячеслав Батаков.

К чему приведет такая переоценка застройщиками своих проектов, покажет конец года. Либо покупатель привыкнет к новым ценам, либо вернется на прежний уровень.

Фото: iStock
Названы регионы, где строят больше всего жилья

Есть и более кардинальная точка зрения.

- Центр не место для жилья комфорткласса. Там уместны студии для молодежи либо бизнес-класс. Большие дворы и хорошие школы - это не самый центр, а близкие к нему районы. Если развитие города пойдет в этом направлении, диспропорция уменьшится, - рассуждает Виктор Ананьев, директор по развитию компании "Атомстройкомплекс".

Объем рынка жилья во многом связан со способностью города сохранять и приумножать население: каждые пять тысяч новых жителей - это потенциальный спрос на 200-300 тысяч квадратных метров. По статистике застройщиков, примерно у 20-30 процентов покупателей квартир в Екатеринбурге иногородняя прописка. Еще примерно 1,3 миллиона человек не против переехать в уральскую столицу из близлежащих муниципалитетов. Также сюда стремятся люди из стареющих сибирских городов. Кто-то оседает, а кто-то использует Урал как трамплин для "прыжка" на запад России. Также стимулом для миграции может стать Универсиада, которая пройдет в Екатеринбурге через четыре года.

Между тем

По данным Банка России, Средний Урал входит в число десяти регионов с наибольшей численностью населения и платежеспособным спросом, на которые приходится почти половина общероссийского объема ввода жилья. Так, с сентября 2018 года по август 2019-го здесь построили от 400 до 500 квадратных метров на 1000 человек. Стоимость квартир в Свердловской области выше, чем в среднем по России: от 61 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, это самый высокий показатель в УрФО - наравне с богатым Ямалом. При этом от 35 до 40 процентов свердловских семей способны обслуживать ипотечные кредиты. Для сравнения: в Курганской области этот показатель равен 20-25 процентам, в Челябинской - 25-30, в Тюменской - 30-35.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь