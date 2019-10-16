Роспотребнадзор приостановил работу четырех свердловских производств. Причина - грубые нарушения гигиены труда. За девять месяцев 2019 года специалисты ведомства изучили 171 предприятие (всего на учете санврачей этого профиля 8170 объектов). Инспекторы посетили металлургические и машиностроительные гиганты, золотодобывающие компании, заводы по выпуску керамических изделий и другие объекты.

- Надзор за условиями труда - одно из приоритетных направлений нашей работы, а плановые проверки - привычная форма. Можно сказать, что работодатели стали грамотнее и ответственнее. За три квартала 2019 года было выявлено 6205 нарушений. Это меньше аналогичного показателя за прошлый год - тогда зафиксировали 7612. Главное нарушение - несоответствие уровня вредных производственных факторов санитарным нормам, - сообщила "РГ" пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

По ее словам, 324 нарушения подтверждены лабораторно. Как правило, удается доказать сильный шум, вибрацию, низкую освещенность, нарушения микроклимата и ультрафиолетовое облучение, а также превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ: меди, формальдегида, кремния, марганца, цинка. При этом данные Роспотребнадзора нередко опровергают отчеты заводских лаборантов.

Кроме того, в отчетах санврачей часто фиксируется низкий уровень автоматизации и механизации труда, негерметичность технологического оборудования, отсутствие вентиляции на рабочих местах, нехватка защитных средств и спецодежды, редкие медосмотры. В результате за 9 месяцев нынешнего года нарушителям выписали 659 штрафов на общую сумму 9,5 миллиона рублей. Еще 164 штрафа на 1,6 миллиона получили другие организации. Работу четырех предприятий пришлось даже приостановить до устранения нарушений.