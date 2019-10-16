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16.10.2019 15:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Екатеринбурге открылась международная выставка "Дорога-2019"

Текст: Екатерина Призова
На ближайшие три дня Екатеринбург стал центром притяжения предприятий дорожной отрасли и представителей властей, ответственных за качество и безопасность российских трасс.
Фото: ФГБУ "ИНФОРМАВТОДОР" Фото: ФГБУ "ИНФОРМАВТОДОР"
Фото: ФГБУ "ИНФОРМАВТОДОР"

"Выставка собирает самые современные интеллектуальные решения, которые позволяют двигать дорожную отрасль вперед", - отметил вице-премьер Максим Акимов, открывая в новом конгресс-холле "Екатеринбург-ЭКСПО" международную выставку "Дорога-2019".

Как отметил министр транспорта Евгений Дитрих, особенность нынешнего мероприятия в том, что здесь не просто покажут достижения и лучшие современные образцы, но и обсудят реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Мы рассчитываем получить новые контакты, знания и опыт", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии открытия выставки.

Деловая программа форума включает более 30 мероприятий - пленарное заседание, тематические конференции и семинары, презентации ведущих отраслевых компаний. Среди ключевых тем - инновационные материалы и технологии для содержания автомобильных дорог, строительства и эксплуатации мостовых сооружений, беспилотные и высокоавтоматизированные дорожные машины.

В двух павильонах международного выставочного центра разместились 264 экспозиции. Общая площадь экспозиции - почти 11 тысяч квадратных метров. В основном павильоне разместились Росавтодор и ГИБДД.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Что можно увидеть на выставке? Например, госкомпания "Российские автомобильные дороги" представляет систему взимания платы без шлагбаумов. МВД демонстрирует систему удаленного предрейсового медицинского освидетельствования водителей, а также автобус-тренажер, который показывает действие ремней безопасности при ДТП или резком торможении.

Стенд Среднего Урала занял площадь в 100 квадратных метров.

Как отметил губернатор Евгений Куйвашев на семинаре-совещании "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020 год", качество дорог напрямую отражается на качестве жизни региона.

"За предыдущие пять-шесть лет в Свердловской области успешно реализовано несколько крупных проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Каждый такой проект открывает новые горизонты для развития промышленной кооперации, улучшает деловой климат, позволяет вовлечь в оборот пустующие земли, создать новые рабочие места, в разы повысить мобильность людей", - цитирует главу Среднего Урала департамент информполитики.

Так, важной точкой роста стал участок дороги Ивдель - Ханты-Мансийск, который открыли в 2013-м. то же можно сказать и про реконструированный годом позднее отрезок трассы Екатеринбург - Тюмень в районе Тугулыма.

Справка "РГ"

Международная специализированная выставка "Дорога" проводится в этом году во второй раз. В прошлом году она получила престижную премию EFEA Awards в номинации "Открытие года".

По данным организаторов, ежегодно в выставке принимают участие около 140 госучреждений, более 200 российских и зарубежных компаний. Более шести тысяч представителей органов власти, организаций в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, отраслевых учебных заведений и предприятий участвуют в деловой программе.

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