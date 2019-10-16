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16.10.2019 09:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре начали принимать заявки на пост главного по социальной политике

Текст: Елена Панова
Объявлен прием заявок на должность директора департамента социального развития Югры. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отметим, в Югре на протяжении уже более пяти лет руководителей департаментов социального блока выбирают практически всенародным голосованием. Кандидаты проходят многоступенчатое сито отбора и на каждом из этапов набирают определенное число баллов. Профессиональное, экспертное сообщества, жители региона активно участвуют в процессе отбора кандидатов. Такой демократический принцип позволяет главе региона формировать команду управленцев Югры из настоящих профессионалов, людей ищущих, неравнодушных. Кроме того, вовремя обновлять управленческий аппарат с учетом запросов общества и ответов на вызовы времени. Окончательное слово в выборах остается все-таки за главой Югры. Но сам процесс демократического состязания, в котором претенденты имеют возможность проявить себя, раскрыть свои лучшие профессиональные и личностные качества, позволяет руководителю региона сделать правильный выбор.

Первый этап отбора директора департамента социального развития подготовительный, он уже миновал. В его рамках специалисты окружного департамента гражданской службы и кадровой политики определили профессиональные требования, профиль должности, оценочные тесты, кейсы, вопросники для интервью и другие материалы для оценки кандидатов.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Сейчас в регионе проходит следующий этап отбора - прием документов от кандидатов на пост руководителя департамента социального развития, он продлится до 28 октября. Необходимо представить программу, отражающую видение кандидатом развития вверяемой ему отрасли.

- Кроме лидерских качеств и управленческого опыта претенденты должны обладать умением слышать людей, доносить свои мысли и аргументы. Требуются знания работы в отрасли, знание ее специфики, - отмечает директор департамента государственной службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко. - Одним из самых важных документов, который должны представить кандидаты, - это программа руководителя отрасли, в которой необходимо отразить не только видение главных проблем, но и стратегические подходы к их решению. Через год после назначения на пост руководителя эту программу уже действующий директор будет защищать на заседании общественного совета как итог своей деятельности.

Информация о порядке проведения отбора, перечне документов, необходимых для участия, а также место и время приема документов размещены на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры.

В рамках этапа, последующего за приемом документов, кандидатам предстоит пройти общественную и экспертную оценки в рамках конференции с участием представителей профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, они примут участие в теледебатах, где представят свое видение дальнейшей деятельности на указанном посту.

В заключительный этап пройдут кандидаты, показавшие самый высокий рейтинг по итогам проведения общественной и профессиональной оценки. Именно они и будут приглашены на итоговое собеседование к губернатору Югры.

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