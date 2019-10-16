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16.10.2019 20:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Арендовали под аптеку

В Шадринске выявили аферу с землей
Текст: Валентина Николаева (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
Шадринская межрайонная прокуратура вскрыла крупную аферу с незаконным переводом земельного участка из государственной в собственность предприятия.

Как оказалось, еще в 2011-м директор компании по результатам аукциона заключил договор аренды земельного участка площадью 2640 квадратных метров для строительства аптеки. Затем, воспользовавшись правоустанавливающим документом на землю, он оформил в собственность объект незавершенного строительства - здание будущей аптеки, после чего обратился в местную администрацию с заявлением о передаче участка в собственность компании на льготных условиях - согласно действующему на тот момент законодательству.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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В итоге фирма получила участок в собственность без аукциона по цене 369,4 тысячи рублей, что существенно ниже кадастровой стоимости (2,5 миллиона). Через год землю вместе с недостроенным зданием продали уже за 27,3 миллиона рублей. Сейчас здесь вместо аптеки построен супермаркет, а коммерческая организация, через которую провернули аферу, ликвидирована.

Ущерб бюджету оценили почти в два миллиона рублей. Против бывшего директора организации возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Экономика Недвижимость Земля Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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