Шадринская межрайонная прокуратура вскрыла крупную аферу с незаконным переводом земельного участка из государственной в собственность предприятия.

Как оказалось, еще в 2011-м директор компании по результатам аукциона заключил договор аренды земельного участка площадью 2640 квадратных метров для строительства аптеки. Затем, воспользовавшись правоустанавливающим документом на землю, он оформил в собственность объект незавершенного строительства - здание будущей аптеки, после чего обратился в местную администрацию с заявлением о передаче участка в собственность компании на льготных условиях - согласно действующему на тот момент законодательству.

В итоге фирма получила участок в собственность без аукциона по цене 369,4 тысячи рублей, что существенно ниже кадастровой стоимости (2,5 миллиона). Через год землю вместе с недостроенным зданием продали уже за 27,3 миллиона рублей. Сейчас здесь вместо аптеки построен супермаркет, а коммерческая организация, через которую провернули аферу, ликвидирована.

Ущерб бюджету оценили почти в два миллиона рублей. Против бывшего директора организации возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".