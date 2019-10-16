В Половинском сельсовете вернулись к хозспособу и своими силами, без использования услуг подрядчиков, заасфальтировали ямы на центральной улице.

Самостоятельно взяться за ямочный ремонт в районном центре Половинном решили не от хорошей жизни. Во-первых, почти все специализированные предприятия Зауралья сейчас участвуют в масштабных проектах дорожного строительства и маленькие объемы им неинтересны. Во-вторых, подрядчикам показались слишком низкими расценки - 950 рублей за квадратный метр.

Однако делать ремонт нужно было безотлагательно: жители жаловались, что по центральной улице Победы невозможно ездить. Торопила и погода: вот-вот зарядят осенние дожди. Тогда и решили доверить ямочный ремонт трем штатным рабочим сельсовета, которые занимаются благоустройством села. Им предстояло залатать ямы на небольшом участке. После изучения технологии ямочного ремонта сельсовет попросил на время у дорожников фрезу, ручной каток, купил машину асфальта - и рабочие взялись за дело.

- Конечно, получилось не так красиво, как хотели, но опыт, я считаю, приобрели неплохой, - рассказал "РГ" глава Половинского района Армэн Хачатурян. - При этом еще и сэкономили: вместо запланированных 47 тысяч на одном участке потратили 32 тысячи рублей.

Пример сельсовета так вдохновил районные власти, что они решили продолжить практику ямочного ремонта хозспособом, а в перспективе, возможно, создать муниципальное дорожное предприятие. Ям в районе много, а денег мало. Правда, в этом году на ремонт дорог муниципалитету выделили без малого 11 миллионов рублей - почти в три раза больше, чем в прошлом году. Но этих средств все равно недостаточно, чтобы привести автодороги в идеальное состояние.