Видео: Челябинцы съездили в Исландию на "Запорожце"

Челябинцы Евгений Ладонкин и Артем Кулаков вернулись из путешествия по Исландии, куда они съездили… на "Запорожце". За полтора месяца машина преодолела 15 тысяч километров, сообщили путешественники порталу 74.ru.
По словам экстремалов, путешествие вышло недорогим. С учетом 90 тысяч рублей, которые они отдали за потрепанный жизнью "ЗАЗ" 1976 года, и стоимости паромной переправы, всего они потратили 300 тысяч рублей.
"Запорожец" для путешествия выбрали не случайно. Для других автовладельцев он стал настоящим магнитом, просто притягивал людей и помогал завести знакомства. "Ему сигналят, моргают, машут, показывают большой палец", - поделились впечатлениями ребята. А их самих больше всего поразила неистовая природа и национальная кухня Исландии.
Несмотря на то, что машина постоянно ломалась, отказывалась заводиться и портила островную экологию черными клубами выхлопов, со своей задачей она справилась неплохо. И теперь челябинцы планируют покорить на "Запорожце" Памир.
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Топ-3 стран с северным сиянием. ⠀ В теории увидеть северное сияние не так и сложно, ведь по слухам пару лет назад его видели даже в Санкт-Петербурге. ⠀ Однако реальность не так радужна как мечта увидеть северное сияние вживую. Разберемся, где его реально увидеть: ⠀ 1 - Кольский полуостров. В прошлом году я специально ездил в Хибины, но в итоге увидел лишь узкую полоску над горой. Однако, радости не было предела - первое сияние как первая любовь) ⠀ 2 - Норвегия. По-моему мнению, надо ехать именно туда, ибо по статистике там вероятность увидеть его крайне высока. Да и стоимость не так кусается, думаю такая же если вы из Москвы поедите в Мурманск. Однако, намного дешевле чем скажем в третьем варианте. ⠀ 3 - Исландия. С конца августа его уже можно увидеть. Но мы за три недели увидели его всего лишь раз - и то это было на одной из крайних северных точек острова. И люди, которые живут много лет там, рассказывали лишь об одном сиянии, которое заполонило полностью небо и светилось разными цветами. ⠀ Каждый выбирает сам, но я бы выбрал все-таки Кольский полуостров (Мурманск), там можно совместить катание на сноуборде и высокие шансы увидеть полярное сияние. А его в своем жизни увидеть все-таки стоит. ⠀ #сияние #северноесияние #исландия #aurora #island #iceland