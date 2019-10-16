Видео: Челябинцы съездили в Исландию на "Запорожце"

Челябинцы Евгений Ладонкин и Артем Кулаков вернулись из путешествия по Исландии, куда они съездили… на "Запорожце". За полтора месяца машина преодолела 15 тысяч километров, сообщили путешественники порталу 74.ru.

По словам экстремалов, путешествие вышло недорогим. С учетом 90 тысяч рублей, которые они отдали за потрепанный жизнью "ЗАЗ" 1976 года, и стоимости паромной переправы, всего они потратили 300 тысяч рублей.

"Запорожец" для путешествия выбрали не случайно. Для других автовладельцев он стал настоящим магнитом, просто притягивал людей и помогал завести знакомства. "Ему сигналят, моргают, машут, показывают большой палец", - поделились впечатлениями ребята. А их самих больше всего поразила неистовая природа и национальная кухня Исландии.

Несмотря на то, что машина постоянно ломалась, отказывалась заводиться и портила островную экологию черными клубами выхлопов, со своей задачей она справилась неплохо. И теперь челябинцы планируют покорить на "Запорожце" Памир.