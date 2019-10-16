В Екатеринбурге врачам перинатального центра рассказали, как общаться с женщинами, которые пережили гибель ребенка. Обучение провели психологи московского благотворительного фонда "Свет в руках" - авторы уникальной методики оказания помощи в случае перинатальной потери.

За восемь месяцев 2019 года на Среднем Урале будущие мамы и только что родившие женщины потеряли 709 детей. Это так называемая перинатальная смертность - малыши, погибшие в промежутке от 22 недель беременности до семи суток после рождения. Для родителей это огромное горе, но окружающие зачастую этого не понимают.

- Все говорят: "Не плачь. Родишь другого". А для мамы и папы погибший кроха - такой же близкий человек, как любой член семьи, - отмечает основатель фонда "Свет в руках" Александра Фешина.

Она лично столкнулась с этой проблемой - ребенок Александры умер во время родов. В тот момент общество не смогло поддержать ее, поскольку в России практически полностью отсутствует система помощи в таких ситуациях.

- Наша медицина настроена на то, чтобы вылечить, однако она не в состоянии создать психологический комфорт для тех, кто впал в отчаяние от потери ребенка, позаботиться о том, как они будут жить дальше, - говорит Александра.

Фешина основала благотворительный фонд, главная цель которого - снять табу с перинатальной смертности. Психологи разработали методику, призванную помочь семье справиться с утратой. Главный ее постулат - мама должна горевать так, как считает нужным.

- Это право, нередко обществом отвергаемое: право на материнство, на переживание всех своих чувств, какими бы они ни были. Пусть это будет гнев, агрессия, отчаяние, злость - все что угодно. Это ее горе - она переживает его так, - поясняет волонтер Ольга Сараева.

Ольга потеряла дочь в результате аборта по медицинским показаниям и также столкнулась с тем, что не может превозмочь горе самостоятельно: уже на этапе искусственно вызванных родов ей потребовалась помощь психолога.

Немного оправившись, Ольга организовала "Круг поддержки мам ушедших малышей" - место, куда женщины приходят, чтобы поговорить о своем несчастье и получить бесплатную консультацию. Несущественная для общества проблема весьма ощутимо сказывается на его развитии. Исследования показали: пары, потерявшие ребенка, разводятся в шесть раз чаще. Около 90 процентов женщин, переживших гибель малыша, боятся вновь становиться матерями и либо отказываются от этого совсем, либо максимально оттягивают наступление беременности. Они заранее настроены на худшее, что существенно влияет на исход.

Главный врач клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" Елена Николаева называет свою больницу невеселой. В здании бывшего детского сада на улице Флотской в Екатеринбурге проводят медико-генетическое консультирование беременных и изучают патологии, которые находят у плода при диагностике. Так или иначе каждый младенец на Среднем Урале становится пациентом центра - здесь исследуют кровь из пяточки всех родившихся в регионе малышей, а некоторые мамочки - те, кто не может разрешиться от бремени в обычном роддоме, - рожают в КДЦ.

- Когда мы объявляем диагноз, женщины часто нас просто ненавидят, - отмечает Елена Николаева.

Действительно, медики не всегда обладают нужным тактом и терпением, чтобы не ранить пациентку, а потом убитые горем пациентки обвиняют их в жестокости и цинизме.

- Женщина запомнит этот момент на всю жизнь. И до конца своих дней будет к нему возвращаться. Поэтому так важно, как врач ей сообщит страшную новость. Потому что это будет либо про смерть, либо про будущую жизнь, - рассуждает Александра Фешина.

Работа с медицинским персоналом - еще одно направление благотворительного фонда.

- В момент столкновения лицом к лицу с утратой нужны правильные слова, не обесценивающие ее. Те, что хотя бы чуть-чуть помогут удержаться на плаву, начать жить заново и собирать свой мир по крупицам, - говорит Ольга Сараева.

Именно Ольга стала инициатором встречи врачей КДЦ "Охрана здоровья матери и ребенка" с перинатальными психологами. Они не только объясняют, как правильно общаться с женщинами, не находящими себе места из-за потери малыша, но и помогают врачам справиться с необходимостью приносить дурные вести.

- Мы стараемся поддержать их и как профессионалов, и как тех, кому придется вечером возвращаться в свою семью, где тоже есть дети и куда не нужно нести чужую беду, - отмечает Александра.

У всех наших героев есть одна общая мечта.

- Я надеюсь, взаимодействие с психологами приведет к тому, что женщины, пережившие горе и мечтающие о ребенке, наконец обретут материнское счастье, - признается Александра Фешина.

Кстати

В 2018 году в Свердловской области, по данным Росстата, мертвыми родились 268 младенцев - 5,52 процента от общего количества. Дети погибают в результате неразвивающейся беременности - от нее ежегодно страдают около 4000 женщин, когда приходится делать аборт, а также от врожденных пороков, не совместимых с жизнью.

По данным клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка", чаще всего в Свердловской области у детей диагностируют пороки мочевыделительной системы. Причины, по которым преобладают именно эти заболевания, врачи пока определить не могу. Особое внимание доктора уделяют репродуктивному здоровью мальчиков - по данным центра, в 35 - 45 процентах случаев причиной неудачной беременности становятся проблемы со здоровьем у будущего папы.