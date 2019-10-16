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16.10.2019 18:10
Рубрика: Общество

Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом

Текст: Наталия Ячменникова

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. Руководитель госкорпорации назвал "мифом" данные о высоком уровне аварийности в российской ракетно-космической отрасли.

"Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает", - цитирует Рогозина РИА Новости. Так глава "Роскосмоса" ответил на вопрос о том, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

Фото: iStock
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Кстати, последняя авария ракеты-носителя произошла в России аккурат год назад - 11 октября 2018 года. Тогда из-за повреждения "Союза-ФГ" на 118-й секунде после старта прервался полет россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга. Они успешно "перезапустились" в марте 2019-го.

Как подчеркнул Дмитрий Рогозин, пусковая кампания этого года хоть и проходит с замечаниями и переносами, но без нештатных ситуаций. Так и хочется сказать: не сглазьте! По словам Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них оказались успешными.

По статистике, в российской космической отрасли авария случается примерно раз в год. В 2017-м неудачей завершился запуск на орбиту ангольского спутника, в 2016 году - грузового корабля "Прогресс", в 2015-м - "Прогресса" и аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-СТ", в 2014 году - телекоммуникационного аппарата серии "Экспресс".

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И все мы прекрасно помним вал космических ЧП в 2009-2012 годах: когда были потеряны спутники, космический грузовик "Прогресс", межпланетная станция "Фобос-Грунт"…

Тогда даже родился анекдот о "тихоокеанской космической группировке". Ранее "Роскосмос" в своем отчете опубликовал информацию, что среднегодовой уровень аварийности неуклонно снижается.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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