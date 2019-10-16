Новости

Бывшая жена Джереми Реннера рассказала, как он угрожал убить ее и себя 15:00
СМИ: В Москве арестована с поличным актриса из сериала "Солдаты" Юрасова 13:20
Веном и Человек-паук сразятся друг с другом впервые за 12 лет 13:03
Marvel может снять "полностью женский" супергеройский фильм 11:56
После Криса Хемсворта Тора у Marvel может сыграть Натали Портман 11:44

Рок-группа Uriah Heep решила, что Киев и Минск находятся в России

Рок
    16.10.2019, 15:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Легендарная британская рок-группа Uriah Heep взбудоражила соцсети анонсом двух грядущих своих концертов.

В 2020 году музыканты собираются в турне, охватывающее нашу страну, и теперь поспешили порадовать поклонников двумя дополнительными шоу в Российской Федерации. Бурную реакцию пользователей вызвало то, что речь идёт о выступлениях... в Минске и Киеве (причём особую ярость у многих вызвало ранее более популярное англоязычное название украинской столицы - Kiev).

На недоразумение тут же обратили внимание пользователи из многих стран бывшего СССР, в комментариях даже объявились официальные представители посольства Украины в Соединённом Королевстве, не скрывающие возмущения.

Тем временем российские пользователи ехидно предлагают посетить и "другие российские города" - такие, как Рига, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван и Алма-Ата.

Между тем со времени опубликования скандальных постов в Facebook и Twitter прошло больше суток, однако их до сих пор не удосужились исправить, что лишь подогревает ярость оскорблённых украинских и белорусских патриотов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Фото: актеры "Друзей" собрались в полном составе 11:01
Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяги" с настоящими собаками 10:53
Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 15.10.2019
Пойманная с кокаином актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд 15.10.2019
⧣ Россия
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили, что она больна 15.10.2019
Юрий Лоза пожаловался на "упоротых" фанатов группы "Кино" 14.10.2019
Продюсер звезды "Дома 2" прокомментировала ее избиение на корпоративе 14.10.2019
⧣ интернет
Фото: Сергей Величинский/ РИА Новости
Шуфутинский прокомментировал успех песни "Третье сентября" 03.09.2019
Юрий Лоза проанализировал шумиху вокруг песни "3 сентября" 03.09.2019
Фото: Бузова заявила о своей "белоснежной репутации" 30.08.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 15.10.2019
Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим 15.10.2019
Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным" 14.10.2019