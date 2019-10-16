Рок-группа Uriah Heep решила, что Киев и Минск находятся в России

Легендарная британская рок-группа Uriah Heep взбудоражила соцсети анонсом двух грядущих своих концертов.

В 2020 году музыканты собираются в турне, охватывающее нашу страну, и теперь поспешили порадовать поклонников двумя дополнительными шоу в Российской Федерации. Бурную реакцию пользователей вызвало то, что речь идёт о выступлениях... в Минске и Киеве (причём особую ярость у многих вызвало ранее более популярное англоязычное название украинской столицы - Kiev).

На недоразумение тут же обратили внимание пользователи из многих стран бывшего СССР, в комментариях даже объявились официальные представители посольства Украины в Соединённом Королевстве, не скрывающие возмущения.

Two more Dates announced in The Russian Federation



Fri/ Feb- 7 Confirmed Kiev, Ukraine MCKI

Sat/ Feb- 8 Confirmed Minsk, Belarus Prime Hall pic.twitter.com/unZurWDknj — Uriah Heep (@uriah_heep) 15 октября 2019 г.

Тем временем российские пользователи ехидно предлагают посетить и "другие российские города" - такие, как Рига, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван и Алма-Ата.

Между тем со времени опубликования скандальных постов в Facebook и Twitter прошло больше суток, однако их до сих пор не удосужились исправить, что лишь подогревает ярость оскорблённых украинских и белорусских патриотов.