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16.10.2019 14:27
Рубрика: Спорт

Роналду вдвое обошел Месси по заработку в Instagram

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Криштиану Роналду опередил всех в рейтинге знаменитостей, которые больше всех зарабатывают на размещении рекламных постов в Instagram.

Фото: REUTERS/MASSIMO PINCA
Роналду оценил свое состояние в полмиллиарда долларов

Нападающий "Ювентуса" за прошедший год заработал на публикации рекламных постов в Instagram почти 49 миллионов долларов сообщает The Sun со ссылкой на исследование Buzz Bingo. Всего он опубликовал 34 таких сообщения, следовательно, каждое из них принесло 34-летнему португальцу около миллиона долларов.

Это вдвое больше, чем у показавшего второй результат аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Его доход за 36 спонсорских постов составил почти 24 миллиона долларов, то есть один пост принес примерно 662 тысячи долларов.

На третьей строчке оказалась американская супермодель Кендалл Дженнерс с доходом более 18 миллионов долларов. Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар и вовсе заработал "жалкие" 7 с небольшим миллионов долларов.

Спорт Футбол Вокруг футбола Общество СМИ и соцсети Криштиану Роналду
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