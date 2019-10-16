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16.10.2019 18:36
Рубрика: Власть

Кто врет, тот не служит

Росгвардейцев проверят на детекторе лжи
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Сотрудников Росгвардии будут обязательно проверять на полиграфе - в Госдуму поступил законопроект, одними из авторов которого являются депутаты Законодательного собрания Александр Хинштейн и Василий ­Пискарев. Законопроект внесен комитетом по безопасности и противодействию коррупции.
Обязательная проверка росгвардейцев на детекторе лжи поставит заслон взяточникам, негодяям и просто дуракам. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Обязательная проверка росгвардейцев на детекторе лжи поставит заслон взяточникам, негодяям и просто дуракам. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Обязательная проверка росгвардейцев на детекторе лжи поставит заслон взяточникам, негодяям и просто дуракам. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Смысл документа понятен - поставить максимально жесткий барьер для коррупционеров, стремящихся проникнуть в относительно новую правоохранительную структуру. Депутаты считают, что такие меры позволят отсеять "недобросовестных соискателей", выявить "оборотней в погонах", усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности.

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Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, ожидается, что проверки с использованием детекторов лжи смогут существенно повысить уровень кадрового отбора, особенно при выдвижении сотрудников Росгвардии на руководящие посты.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил корреспонденту "РГ", что по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова представители ведомства приняли участие в разработке этого законопроекта.

Известно, что Росгвардия выполняет особые задачи по обеспечению общественной и государственной безопасности, в том числе по противодействию терроризму и экстремизму, охране важных государственных объектов, контролю в сфере оборота оружия.

- Проверки на полиграфе позволят повысить антикоррупционную дисциплину, в том числе и среди кандидатов при их поступлении на службу, и выявить лиц, не соответствующих по своим моральным качествам для службы в Росгвардии, - подчеркнул Валерий Грибакин.

Разумеется, солдат-срочников, призываемых на год, прогонять через детектор лжи просто нет смысла. Для того чтобы управлять "Тигром" или ходить в караул по схеме "через день - на ремень", достаточно побеседовать с армейским психологом. А вот те, кто желает служить в Росгвардии на контрактной основе - от гражданского персонала до командного и высшего состава, - придется пройти проверку. И неважно, механик ли ты, повар, лейтенант или генерал. Кстати, такая практика уже существует и в МВД, и в ФСБ. Насильно никто в кресло полиграфа не сажает. Но отказ от такой процедуры становится поводом для немедленного увольнения из рядов.

Напомним, у нас применение так называемого детектора лжи легализовано с 1993 года. Показания судебно-психофизиологической экспертизы, сделанной с помощью полиграфа, принимаются в российских судах как доказательства. По некоторым оценкам, этот прибор применяется около 100 000 раз. Но отдельный, комплексный закон, регулирующий применение этого прибора, до сих пор почему-то не принят.

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Да, двадцать лет назад был законопроект, который предлагал четко очертить круг людей, обязанных проходить исследование с помощью детектора лжи.

Например, таким исследованиям подлежали бы все граждане России, получающие и имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. А сведения эти есть в любом ведомстве, даже в министерстве культуры. По сути, прозрачными стали бы все отечественные чиновники, высокопоставленные и не очень. В первую очередь, конечно, правоохранители и силовики - полицейские, военные, чекисты, прокуроры, судьи, спасатели, таможенники, тюремщики.

Справка "РГ"

Полиграфолог обязан:

- проводить опрос только при наличии письменного согласия опрашиваемого лица на прохождение такого опроса, полученного без принуждения со стороны третьих лиц;

- в ходе тестирования на полиграфе перед началом каждого из тестов ознакомить опрашиваемое лицо с вопросами, которые будут ему заданы.

Следует прекратить проведение тестирования на полиграфе в случае:

- ухудшения самочувствия опрашиваемого лица в ходе тестирования;

- отказа опрашиваемого лица от продолжения тестирования;

- умышленного несоблюдения опрашиваемым лицом инструкций полиграфолога, обусловленных методическими требованиями тестирования на полиграфе.

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