Молодежная сборная России по футболу разгромила в гостях Эстонию (5:0) в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021.

На прошлой неделе команда Михаила Галактионова в упорной борьбе вырвала ничью во встрече с Польшей (2:2). Но если потерю очков в поединке с лидером группы неудачей никак не назовешь, то осечка в Эстонии могла сильно ударить по шансам россиян на выход в финальную стадию Евро.

Однако уже в первом тайме наши футболисты забили два мяча: отличились Федор Чалов и Иван Обляков. А уже во второй половине забили Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин. В таблице мы продолжаем оставаться вторыми, отставая от Польши на два очка. При этом отрыв от сербов увеличился до четырех баллов.

Напомним, что напрямую на Евро-2021 попадут девять победителей групп и лучшая из команд, занявших вторые места. Турнир пройдет в Венгрии и Словении с 13 по 27 июня.