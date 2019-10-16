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16.10.2019 15:56
Рубрика: В мире

"Тигры" под флагом России

Наша военная полиция патрулирует город Манбидж
Текст: Юрий Гаврилов
Российская военная полиция начала патрулировать улицы освобожденного сирийской армией города Манбидж в восточной части провинции Алеппо. В первый такой объезд, длившийся три часа, наши армейские правоохранители отправились на бронеавтомобилях "Тигр", украшенных флагом РФ. Кадры, запечатлевшие российский патруль в Манбидже, показали многие телеканалы мира.
Фото: Сергей Новиков/ТАСС Фото: Сергей Новиков/ТАСС
Фото: Сергей Новиков/ТАСС

Вот, как прокомментировал это событие офицер военной полиции Сафар Сафаров. "По улицам города наш патруль проехал впервые. При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются. Еще неделю назад мы не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага. Военнослужащие США со своих двух военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге из-за разного понимания зон ответственности. На прошлой неделе мы с ними трижды блокировали друг друга на дороге", - рассказал Сафаров.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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По его словам, военные полицейские РФ продолжат и дальше контролировать свою зону ответственности. Их главная задача - обеспечить безопасность населения в случае обстрелов с любой стороны. Опыта подобной службы нашим армейским правоохранителям не занимать - они работают в этом регионе Сирии более полугода, и за это время у полицейских ни с кем серьезных проблем не возникало.

Напомним, что курдские отряды самообороны отбили Манбидж у террористов запрещенной в России ИГИЛ более трех лет назад. Примерно тогда же неподалеку, в окрестностях населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль обосновались американские военные. Однако в октябре 2019-го с началом операции "Источник мира", целью которой Анкара называет создание буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы, подразделения США покинули свои базы. Одновременно наступление на северо-востоке страны предприняли войска Асада. Они уже взяли под контроль пять округов, две ГЭС и три моста через Евфрат в районе населенных пунктов Табка и Ракка, а также более тысячи квадратных километров территории в окрестностях Манбиджа.

Фото: Mike Blake/ AP
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Но тут же возникла другая опасность. Никто не может гарантировать, что войска Асада не столкнутся, что называется, нос к носу с наступающими на курдов турецкими частями. Не секрет, что операцию Анкары власти Дамаска восприняли как угрозу суверенитету Сирии. Отсюда соответствующее отношение к турецким военным в сирийской правительственной армии.

Чтобы между военными двух стран не произошло столкновения, в Минобороны РФ организовали патрулирование нашей военной полицией северо-западных границ округа Манбидж вдоль линии соприкосновения войск Асада с вооруженными силами Турции. Российские генералы не только постоянно держат связь с властями Дамаска, но и, как сообщают в нашем военном ведомстве, параллельно организовали взаимодействие с турецкой стороной.

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