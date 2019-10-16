Российские ученые создали уникальное средство против заражения крови

Молодые ученые (резиденты Научного парка МГУ) разработали уникальное средство для борьбы с сепсисом. Или, говоря по-простому, с заражением крови. Это опаснейшее состояние, которое может появиться после хирургической операции, травмы или ранения. При этом воспаление идет не в одном органе, а во всем организме сразу, каскадом.

Если у врача появилось подозрение на сепсис, счет идет даже не на часы, а на минуты. И, к сожалению, летальным исходом заканчиваются более 30 процентов случаев.

Снизить эту статистику поможет новое изобретение российских ученых. Если совсем просто, исследователи создали фильтр, который очищает зараженную кровь от опасных токсинов.

Как система работает на практике? Кровь из вены с помощью насоса пропускается через специальный аппарат. В нем - суперсовременный полимерный материал, который собирает вредные вещества и возвращает в организм уже "чистую" кровь. Идея, казалось бы, на поверхности. Однако решить эту "задачку" раньше было не так-то просто.

Все дело в том, что липополисахарид - токсин, который и запускает септический процесс, слишком прочно "привязывается" к кровяным клеткам. И "оторвать" его очень сложно. Однако выпускникам химфака МГУ это удалось. Они создали уникальный сорбент, который притягивает к себе токсины. Более того, исследователи организовали производство медицинских изделий на его основе.

- Это пластиковый цилиндрический корпус, заполненный сорбентом. В нем есть стандартные "порты" для "подключения" сосудов человека. Кровь пациента с помощью специального насоса под небольшим давлением пропускается через сорбент. Клетки крови и крупные белки плазмы проходят сквозь него, а липополисахариды (токсины) - не проходят. Таким образом, очищенная кровь возвращается обратно в кровеносную систему, а токсичные вещества, прочно связанные с сорбентом, удаляются из организма, - говорит изобретатель сорбента Иван Бессонов.

Что самое интересное, Росздравнадзор уже разрешил применение таких фильтров в клинической практике. А значит, совсем скоро разработка российских ученых должна появиться в больницах.