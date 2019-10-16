Российский телескоп снял термоядерный взрыв в центре Галактики

Российский телескоп ART-XC, установленный на космической обсерватории "Спектр-РГ", зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики. Об этом РИА Новости рассказали в Институте космических исследований РАН.

Космическая обсерватория была выведена на орбиту в июле этого года. С ее помощью ученые планируют получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик. "Спектр-РГ" 21 октября прибудет в рабочую точку, находящуюся в полутора миллионах километрах от Земли, где 3 ноября начнет обзор небесной сферы.