Рублев преодолел знаковый рубеж на "ВТБ Кубке Кремля"

Российский теннисист Андрей Рублев одержал свою первую победу за семь лет выступлений в основной сетке одиночного разряда на традиционном московском турнире.

Рублев, посеянный под шестым номером, вышел во второй круг турнира "ВТБ Кубок Кремля", обыграв в трех сетах представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 6:1, 3:6, 6:4.

- Матч был тяжелым. Во-первых, потому что я играл дома. А если еще учесть, что в голове сидела мысль о том, что за предыдущие шесть лет я ни разу не выиграл в первом раунде, было тяжело вдвойне, - отметил Рублев. - К тому же Бублик - очень непростой соперник. Он играет в рваном ритме. Он отлично подает и постоянно рискует на подаче, не боясь ошибиться на второй. Саша проводит сейчас свой лучший сезон, он уверен в себе, дошел недавно до финала. Я рад, что смог в итоге закончить матч в свою пользу. Сразу мелькнула мысль: "Наконец-то!" И я вздохнул с облегчением.

Похожие эмоции испытала Дарья Касаткина. Правда, после поражения. Прошлогодняя чемпионка не смогла защитить титул, на старте уступив украинке Даяне Ястремской (1:6, 4:6). Этот сезон сложился для Касаткиной крайне неудачно. Наша теннисистка провела 34 матча, в которых одержала лишь 13 побед. И всего три из них шли подряд. Для сравнения: в 2018-м статистика россиянки выглядела совсем иначе: 24 из 42. Поэтому год она закончила в топ-10 мирового рейтинга. Сейчас же Дарья опустилась на 37-е место (хотя все равно осталась первой ракеткой России). Однако после того, как она не смогла защитить очки в Москве, Даша окажется в районе седьмого десятка. Так что неудивительно, что спортсменка рада завершению сезона.

- Это был мой последний матч. Какое бы слово подобрать, чтобы верно описать сезон, чтобы цензура пропустила, - на пресс-конференции Даша пыталась шутить и не унывать. - Про этот мой сезон нельзя даже сказать, что там были взлеты и падения, там постоянно были одни падения. Я рада, что год наконец-то завершился, а следующий начнется с чистого листа, ведь мне не надо будет подтверждать очки. Было много разных психологических и жизненных моментов, не только теннисных. Хочется просто забыть то, что было, сделать выводы, учиться на ошибках и готовиться к новому сезону.

Между тем одна россиянка уже в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля". Это Екатерина Александрова, которая, кстати, успела ненадолго сменить Касаткину и побыть в роли лучшей российской теннисистки.

Александрова, посеянная в Москве под восьмым номером, обыграла обладательницу "wild card" Анну Калинскую (6:1, 6:1). За выход в полуфинал Екатерина поспорит с победительницей поединка между хорваткой Донной Векич и чешкой Каролиной Муховой.

Накануне свой стартовый мачт выиграла Анастасия Павлюченкова. Она сломила сопротивление греческой теннисистки Марии Саккари в трех сетах - 5:7, 6:1, 6:3. Следующей соперницей Анастасии будет 19-летняя соотечественница Варвара Грачева. Она пробилась в основную сетку через квалификацию, а в первом круге отправила домой 51-ю ракетку мира австралийку Айлу Томлянович (6:3, 6:2).