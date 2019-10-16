Samsung изобрела смартфон со странным дизайном. Он вышел ужасным

Производители мобильных устройств не оставляют попыток как можно более оригинально разместить на передней поверхности устройства и фронтальную камеру, и дисплей.

Выступить в этом жанре решила и компания Samsung, запатентовавшая странный, если не сказать больше, дизайн смартфона. По задумке авторов патента, "челка" будет торчать не вниз, а вверх - благодаря этому экран будет иметь ровные края.

Samsung’s Comprehensive Screen Mobile Phone Design Exposure: “Convex Bangs” Stylehttps://t.co/UMhr4gnDsA — Technicboon (@technicboon) October 16, 2019

В "челке наоборот" будут размещены динамик, фронтальная камера, датчик приближения и другие сенсоры. Решение выглядит весьма спорным - ведь в результате смартфон станет длиннее, да и корпус потеряет привычные очертания.

Кстати говоря, патент на такой же дизайн мобильного устройства в апреле 2019 года получила компания Xiaomi. Хочется надеяться, что это просто попытка "застолбить" идею, которая никогда не будет реализована.