Сергей Бурунов - о работе с Ди Каприо, новой роли и планах на будущее

В этом году на Каннском кинофестивале Сергей Бурунов вместе со звездами мирового кино представлял мультфильм "Злые птицы 2". Бурунов сейчас один из самых востребованных актеров дубляжа в России, на его счету более 280 работ. Сергея Бурунова называют королем озвучки. Его голосом говорят голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Джим Керри. А теперь вот и тюлень Яша из анимационной франшизы о собаках-космонавтах.
Наша встреча с Сергеем Буруновым состоялась на Киностудии имени Горького, в комнате 435, на двери которой висела табличка "Погрузитесь в невероятный мир звуков". Сейчас Сергей работает над третьей частью саги о собаках-космонавтах "Белка и Стрелка". Это первый российский полнометражный мультфильм в формате 3D, он основан на реальных событиях и приурочен к 50-летию полета собак на советском космическом корабле "Спутник-5". Этот мультфильм уже посмотрел весь отряд российских космонавтов и их семьи.
По сюжету Белке, Стрелке и Вене предстоит спасти мир от катастрофы, а поможет им в этом как раз тюлень дядя Яша.
Кто ваш персонаж?
Сергей Бурунов: Престарелый и неуклюжий, но очень обаятельный тюлень Яша. Я сразу проникся к нему симпатией. Думаю, что и маленьким зрителям он понравится.
Озвучка - это сложно?
Сергей Бурунов: Здесь есть свои трудности. Когда артист стоит перед микрофоном, ему не только нужно произнести фразы, но и прожить роль. Попасть в синхрон или подобрать интонацию довольно просто, а вот создать правдивый и объемный образ героя - вопрос навыков и возможностей артиста...
Кто еще озвучивал мультфильм?
Сергей Бурунов: Стрелке голос дала Ирина Пегова. Ее персонаж отличается особенной харизмой, Стрелка своенравная и независимая особа. Хитрого и очень начитанного крыса Веню озвучивал Евгений Миронов, который уже подарил свой голос герою в предыдущих частях. Веня из древнего рода корабельных крыс. Его далекий предок однажды чуть не погиб вместе с ледоколом "Челюскин". В третьей части появятся загадочные инопланетяне. Одного из них озвучил известный музыкант Сергей Шнуров.
Отрадно, что анимация в Союзном государстве достигла определенных высот и продолжает развиваться.
Сергей Бурунов: Поднимаются настолько важные и актуальные темы, что анимационные фильмы интересно смотреть не только детям, но и взрослым. Многие персонажи наделены глубокой психологией.
На премьеру придете?
Сергей Бурунов: Конечно, она состоится в апреле будущего года.
Скажите, что сложнее: озвучивать фильм или мультфильм?
Сергей Бурунов: Думаю, что людей озвучивать значительно проще.
Может ли талантливое озвучивание спасти слабую игру артиста?
Сергей Бурунов: Конечно.
Вы озвучивали Ди Каприо. Как это случилось?
Сергей Бурунов: В 2005 году я просто пришел на кастинг, и режиссер дубляжа Ярослава Георгиевна Турылёва предложила мне роль Говарда Хьюза из "Авиатора". Я был тогда еще молодой, очень худой и совсем никому не известный.
Как работалось с Лео?
Сергей Бурунов: Работать с ним одно удовольствие, потому что материал, который он выбирает, меня не перестает удивлять.
Назовите лучшую, на ваш взгляд, его роль?
Сергей Бурунов: "Великий Гэтсби", "Однажды в... Голливуде" Тарантино - это "ювелирка".
Вы играете с белоруской Сашей Бортич, а у нее нет профессионального образования.
Сергей Бурунов: Саша - исключение, и она работает над собой.
Поделитесь, как вы готовились к "Домашнему аресту"?
Сергей Бурунов: Это тот сценарий, где не нужно ничего придумывать. Петр Буслов очень помогал. У моего героя все рушится. Мы нашли грань, когда его становится жалко.
А люди, которые смешат других, в жизни серьезные?
Сергей Бурунов: У них свои тараканы.
Вам довольно долго не везло в профессии. Это было до "Большой разницы"?
Сергей Бурунов: И до и после. 2015 год был тяжелый.
Когда положение изменилось?
Сергей Бурунов: После "Полицейского с Рублевки"
Когда увидим продолжение сериала "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2"?
Сергей Бурунов: Съемки закончены, и 12 декабря продолжение выходит на экраны.
Говорят, вас постоянно путают с героем сериала?
Сергей Бурунов: Точно. Называют Володей.
Создатели картины анонсировали, что "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2" выйдет на экраны в формате более семейного и широкого зрелища и со слоганом "Не один, не дома". Это намек, как любимый праздник проведет ваш герой?
Сергей Бурунов: Картина, как и раньше, будет построена на острых и смешных шутках.
Кто ваши партнеры?
Сергей Бурунов: Роман Попов, Софья Каштанова, Рина Гришина, Саша Бортич... Кроме того, в фильме ожидается появление новых звезд, чьи имена пока держатся в секрете.