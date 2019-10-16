Сергей Бурунов - о работе с Ди Каприо, новой роли и планах на будущее

Сергей Бурунов - о своей новой роли: Я престарелый тюлень

В личной фильмотеке талантливого российского актера Сергея Бурунова не только роли в популярных фильмах и сериалах, таких как "Полицейский с Рублевки" и "Домашний арест", но и многочисленные персонажи игровых и анимационных фильмов, которым он подарил свой голос.

В этом году на Каннском кинофестивале Сергей Бурунов вместе со звездами мирового кино представлял мультфильм "Злые птицы 2". Бурунов сейчас один из самых востребованных актеров дубляжа в России, на его счету более 280 работ. Сергея Бурунова называют королем озвучки. Его голосом говорят голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Джим Керри. А теперь вот и тюлень Яша из анимационной франшизы о собаках-космонавтах.

Работать с Ди Каприо одно удовольствие, материал, который он выбирает, меня не перестает удивлять

Наша встреча с Сергеем Буруновым состоялась на Киностудии имени Горького, в комнате 435, на двери которой висела табличка "Погрузитесь в невероятный мир звуков". Сейчас Сергей работает над третьей частью саги о собаках-космонавтах "Белка и Стрелка". Это первый российский полнометражный мультфильм в формате 3D, он основан на реальных событиях и приурочен к 50-летию полета собак на советском космическом корабле "Спутник-5". Этот мультфильм уже посмотрел весь отряд российских космонавтов и их семьи.

По сюжету Белке, Стрелке и Вене предстоит спасти мир от катастрофы, а поможет им в этом как раз тюлень дядя Яша.

Кто ваш персонаж?

Сергей Бурунов: Престарелый и неуклюжий, но очень обаятельный тюлень Яша. Я сразу проникся к нему симпатией. Думаю, что и маленьким зрителям он понравится.

Озвучка - это сложно?

Сергей Бурунов: Здесь есть свои трудности. Когда артист стоит перед микрофоном, ему не только нужно произнести фразы, но и прожить роль. Попасть в синхрон или подобрать интонацию довольно просто, а вот создать правдивый и объемный образ героя - вопрос навыков и возможностей артиста...

Кто еще озвучивал мультфильм?

Сергей Бурунов: Стрелке голос дала Ирина Пегова. Ее персонаж отличается особенной харизмой, Стрелка своенравная и независимая особа. Хитрого и очень начитанного крыса Веню озвучивал Евгений Миронов, который уже подарил свой голос герою в предыдущих частях. Веня из древнего рода корабельных крыс. Его далекий предок однажды чуть не погиб вместе с ледоколом "Челюскин". В третьей части появятся загадочные инопланетяне. Одного из них озвучил известный музыкант Сергей Шнуров.

Отрадно, что анимация в Союзном государстве достигла определенных высот и продолжает развиваться.

Сергей Бурунов: Поднимаются настолько важные и актуальные темы, что анимационные фильмы интересно смотреть не только детям, но и взрослым. Многие персонажи наделены глубокой психологией.

На премьеру придете?

Сергей Бурунов: Конечно, она состоится в апреле будущего года.

Скажите, что сложнее: озвучивать фильм или мультфильм?

Сергей Бурунов: Думаю, что людей озвучивать значительно проще.

Может ли талантливое озвучивание спасти слабую игру артиста?

Сергей Бурунов: Конечно.

Вы озвучивали Ди Каприо. Как это случилось?

Сергей Бурунов: В 2005 году я просто пришел на кастинг, и режиссер дубляжа Ярослава Георгиевна Турылёва предложила мне роль Говарда Хьюза из "Авиатора". Я был тогда еще молодой, очень худой и совсем никому не известный.

Как работалось с Лео?

Сергей Бурунов: Работать с ним одно удовольствие, потому что материал, который он выбирает, меня не перестает удивлять.

Назовите лучшую, на ваш взгляд, его роль?

Сергей Бурунов: "Великий Гэтсби", "Однажды в... Голливуде" Тарантино - это "ювелирка".

Вы играете с белоруской Сашей Бортич, а у нее нет профессионального образования.

Сергей Бурунов: Саша - исключение, и она работает над собой.

Поделитесь, как вы готовились к "Домашнему аресту"?

Сергей Бурунов: Это тот сценарий, где не нужно ничего придумывать. Петр Буслов очень помогал. У моего героя все рушится. Мы нашли грань, когда его становится жалко.

А люди, которые смешат других, в жизни серьезные?

Сергей Бурунов: У них свои тараканы.

Вам довольно долго не везло в профессии. Это было до "Большой разницы"?

Сергей Бурунов: И до и после. 2015 год был тяжелый.

Когда положение изменилось?

Сергей Бурунов: После "Полицейского с Рублевки"

Когда увидим продолжение сериала "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2"?

Сергей Бурунов: Съемки закончены, и 12 декабря продолжение выходит на экраны.

Говорят, вас постоянно путают с героем сериала?

Сергей Бурунов: Точно. Называют Володей.

Создатели картины анонсировали, что "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2" выйдет на экраны в формате более семейного и широкого зрелища и со слоганом "Не один, не дома". Это намек, как любимый праздник проведет ваш герой?

Сергей Бурунов: Картина, как и раньше, будет построена на острых и смешных шутках.

Кто ваши партнеры?

Сергей Бурунов: Роман Попов, Софья Каштанова, Рина Гришина, Саша Бортич... Кроме того, в фильме ожидается появление новых звезд, чьи имена пока держатся в секрете.