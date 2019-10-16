Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты

Чтение электронных заказных писем теперь доступно всем пользователям смартфонов на IOS и Android. С первых дней к новому сервису "Почты России" подключилось более 60 тысяч пользователей мобильных устройств.

Чтобы воспользоваться функционалом чтения заказных писем, пользователю смартфона нужно скачать мобильное приложение почты через App Store или Google Play и пройти простую процедуру регистрации. При включении мобильного приложения появится всплывающее окно "Получайте уведомления от ГИБДД, ФССП, Мировых судей и других организаций в приложении". Нажав кнопку "Включить", пользователь сможет получать заказные письма в электронном виде на свое мобильное устройство.

Такой способ позволяет мгновенно получать штрафы ГИБДД, постановления от Федеральной службы судебных приставов, повестки от мировых судей, других ведомств и юридических лиц в электронном виде, а не на бумаге. В ближайшее время планируется запустить функцию отправки через мобильное приложение. Пока функция отправки писем доступна в личном кабинете https://zakaznoe.pochta.ru.

"Почта России" реализует проект по доставке электронных заказных писем с 2015 года. Замена бумажных писем на электронные помогла заметно снизить нагрузку в почтовых отделениях на всей территории страны.

В октябре 2019 года географический охват сервиса достиг 35 регионов России. Это около 350 городов и 55 тысяч сельских населенных пунктов - примерно 1/3 всех населенных пунктов страны.

С начала 2019 года количество подключившихся к сервису получателей выросло практически на 50 процентов (с 1,9 млн до 2,8 миллиона пользователей), уточняется в сообщении почтового предприятия. Среди них более 3 тысяч - организации, давшие согласие на получение корреспонденции в электронном виде.

"Динамика подключения к сервису в мобильном приложении очень высокая, каждую неделю им начинают пользоваться примерно 10 тысяч человек, - отмечает замгенерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам АО "Почта России" Ярослав Мандрон. - Создав качественный и технологичный продукт, который делает работу с заказными письмами в мобильном устройстве максимально удобной, мы стали еще ближе к нашему клиенту и серьезно продвинулись в направлении цифрового развития".