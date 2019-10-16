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Рубрика: В мире

Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян пригласила бывшего заместителя госсекретаря США Ричарда Стенгела в Россию, пообещав, что ему поездка понравится. Так Симоньян отреагировала на упоминание о себе в недавно вышедшей книге Стенгела "Как мы проиграли информационную войну".

Фото: LUCAS JACKSON/ AP
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В книге бывший чиновник Госдепа рассказал, как по заданию своего шефа Джона Керри опубликовал на официальном сайте ведомства текст, целью которого было "осудить телеканал RT за его действия и объяснить, чем журналистика отличается от пропаганды". Спустя несколько часов Симоньян опубликовала ответ на эту статью и, по мнению Стенгела, ответ был "был более тонким", чем изначальные тезисы Госдепартамента. Реакция RT впечатлила высокопоставленного американского чиновника.

Фото: РИА Новости
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"Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: "Её опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы", - так прокомментировала главред RT публикацию воспоминаний Стенгела. - Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится".

Официальной реакции экс-главы Госдепартамента на это приглашения пока не последовало.

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