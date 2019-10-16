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16.10.2019 16:12
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали симптомы ВИЧ

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock / Richard Villalonundefined Фото: iStock / Richard Villalonundefined
Фото: iStock / Richard Villalonundefined

Эксперты Роспотребнадзора описали симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии ВИЧ-инфекции.

Перечень таких признаков опубликован на сайте ведомства. При этом указано, насколько часто проявляется тот или иной симптом при ВИЧ.

Фото: Наталья Медведева/ ТАСС
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Так, например, лихорадка встречается в 95 процентах случаев, увеличение лимфатических узлов - в 74 процентах, фарингит - в 70 процентах. Также в 70 процентах при ВИЧ проявляется эритематозная и пятнисто-папулезная сыпь, в 50 процентах - такие болевые симптомы, как артралгия и миалгия, в 30 процентах - диарея.

Реже - от 12 до 15 процентов - встречается такая симптоматика, как увеличение печени или селезенки, уменьшение массы тела, неврологические признаки и кандидоз полости рта.

При этом специалисты отмечают, что более 95 процентов смертельных исходов при СПИДе, к которому приводит ВИЧ-инфекция, связаны с оппортунистическими инфекциями и опухолями.

Общество Здоровье Борьба со СПИДом Медицина и здоровое питание
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