В Роспотребнадзоре назвали симптомы ВИЧ

Эксперты Роспотребнадзора описали симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии ВИЧ-инфекции.

Перечень таких признаков опубликован на сайте ведомства. При этом указано, насколько часто проявляется тот или иной симптом при ВИЧ.

Так, например, лихорадка встречается в 95 процентах случаев, увеличение лимфатических узлов - в 74 процентах, фарингит - в 70 процентах. Также в 70 процентах при ВИЧ проявляется эритематозная и пятнисто-папулезная сыпь, в 50 процентах - такие болевые симптомы, как артралгия и миалгия, в 30 процентах - диарея.

Реже - от 12 до 15 процентов - встречается такая симптоматика, как увеличение печени или селезенки, уменьшение массы тела, неврологические признаки и кандидоз полости рта.

При этом специалисты отмечают, что более 95 процентов смертельных исходов при СПИДе, к которому приводит ВИЧ-инфекция, связаны с оппортунистическими инфекциями и опухолями.